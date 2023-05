Der Hype um ultrajunge Kunst

Drucken

Hauptbild • „The Shadow of Imana“ von Amoako Boafo war bei Christie’s erfolgreich. • Christie’s Images Limited 2023

Junge Künstler waren auf dem Markt noch nie so erfolgreich wie heute. Die Preissprünge sind teilweise atemberaubend.

„Night Watcher“, ein Gemälde von Matthew Wong, stieg am 19. Mai 2022 nach einem Bietgefecht bei Sotheby’s in New York auf 5,9 Millionen Dollar. Sein Auktionsdebüt gab er im Mai 2020 mit einem Zuschlag von 50.000 Dollar. Wong, der sich 2019 im Alter von nur 35 Jahren das Leben nahm, wurde von der „New York Times“ als „einer der talentiertesten Maler seiner Generation“ bezeichnet. Bei Sammlerinnen und Sammlern entstand ein regelrechter Run auf Wong. Nur wenige Monate nach seinem Tod wurden 2020 die ersten Arbeiten bei Auktionen versteigert. Innerhalb nur eines Jahres überschritten acht der angebotenen Werke die Millionengrenze. Gemessen am Auktionsumsatz wurde Wong zum begehrtesten Künstler der Generation unter 40 Jahren, und gleichzeitig reihte er sich in die Liste der 100 erfolgreichsten Künstler der Welt quer durch alle Epochen ein. Hier mag der tragische Tod des Künstlers den Markt besonders angeheizt haben, der Erinnerungen an Basquiats frühen Tod und den Mythos des „verfluchten Genies“ wieder aufleben lässt.

„Night Watcher“ war mit 5,9 Mio. Dollar das Rekordbild von Matthew Wong. Sotheby’s

Generationswechsel

Doch Wong ist bei Weitem kein Einzelfall. Ähnlich ist die Entwicklung bei Flora Yukhnovich, deren Gemälde „Warm, Wet ’N’ Wild“ im März 2022 bei Sotheby’s auf 2,7 Millionen Pfund stieg. Die Schätzung lag bei 150.000 bis 200.000 Pfund. Oder Avery Singer, deren Arbeit „Happening“ im Mai 2022 5,3 Millionen Dollar erzielte. Ihre erste Arbeit kam 2017 zur Auktion und wurde für 36.000 Dollar verkauft. Von da an ging es sprunghaft nach oben. Christina Quarles ist ebenfalls unter den Top Ten der erfolgreichsten Künstler unter 40. Mit der ersten Einzelausstellung von Quarles bei Hauser & Wirth in New York im Vorjahr sind ihre Preise in die Höhe geschossen. Schon bei ihrem Auktionsdebüt im November 2018 bei Phillips ging das auf 30.000 bis 50.000 Dollar geschätzte Werk „Pull on Thru Tha Nite“ auf 225.000 Dollar. Im Mai 2022 schrieb ihre Arbeit „Night Fell Upon Us Up On Us“ bei Sotheby’s einen Rekord von 4,5 Millionen Dollar.