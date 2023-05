Am Meer, am See oder mitten in einer Wohn-Skulptur

Drucken

Hauptbild • Großes Panorama: Dachterrasse der Villa in Porches an der Algarve. • My Premium Europe

Besondere Orte für den Sommer 2023: Mit dem entsprechenden Budget ist die Auswahl an architektonisch ansprechenden Quartieren in Bestlagen groß.

Schön langsam kann man bei der Hoffnung auf die ersten lauen Abende oder zumindest späten Nachmittage auf der eigenen Terrasse dieses Jahr die Geduld verlieren. Doch auch unter suboptimalen Wetterbedingungen ist der Mai keinesfalls zu früh, um sich nach besonderen Quartieren für den Sommer 2023 umzuschauen. Mit dem entsprechenden Budget ist die Auswahl an architektonisch ansprechenden Domizilen in Bestlagen groß.

Mit eigener Windmühle

Griechenland steht schon seit Kaiserin Sisis Zeiten ganz oben auf der Liste der liebsten Urlaubsziele der Österreicher. Wer dort den Charme der Kykladen besonders hautnah erleben möchte, kann sich auf Antiparos eine Villa mit eigener Windmühle mieten. Die nicht irgendwo auf dem Grundstück steht, sondern direkt beim privaten Pool, gleich neben der schattigen Frühstückspergola. Denn das typische kegelförmige Gebäude war zuerst da und wurde gemeinsam mit der Villa so umgebaut, dass durch die Anordnung der diversen Gebäude eine Art Innenhof entstanden ist. In dem sich neben besagter Mühle und Pergola auch eine Sommerküche mit Grill und Pizzaofen sowie ein Pool mit Massagedüsen befinden.

Ein Stück weiter in Richtung Meer steht auch noch eine kleine Kapelle auf dem Gelände. Die Villa selbst ist mit viel weißem Putz und blauen Akzenten im Kykladenstil ausgestattet, teils mit traditionell gemauertem, teils mit schlicht-modernem Mobiliar und persönlichen Gegenständen der Vermieter. Platz finden hier auf 250 Quadratmetern acht bis 14 Personen – zwei davon in der Windmühle, die einen eigenen Wohnraum mit zwei gemauerten Betten, eine separate Küche und ein eigenes Bad hat. Den restlichen Gästen stehen im Haupthaus sechs Schlafzimmer mit En-suite-Bädern sowie eine kleine Büro-Ecke zur Verfügung. Zum Meer gelangt man direkt unterhalb des Anwesens in einer kleinen Bucht oder 500 Meter weiter an einem Strand mit Taverne. Vermittelt wird das Anwesen online über domizile.de, der Preis beginnt bei 3500 Euro pro Tag.

mediterranes Flair in typischem Blau-Weiß im griechischen Antiparos Domizile Reisen

Wenn unterhalb der Sommerterrasse der Atlantik statt des Mittelmeers glitzern oder rauschen soll, bietet eine Villa in Portugal ein ganz großes Panorama. Als eigenständiges Haus, aber mit Anschluss an das Vila Vita Parc Resort & Spa in Porches, bietet das fast 700 Quadratmeter große Gebäude bis zu zwölf Urlaubern Platz. Sie verbringen hier in fünf geräumigen Suiten und einem ebensolchen offenen Wohnbereich die Tage hinter großen Panoramafenstern und Schiebetüren in einem mediterranen Farbmix aus Blau, Weiß und Silber mit Designermöbeln und Antiquitäten.

Und nutzen – aller Wahrscheinlichkeit nach – auch besonders gern die riesige Dachterrasse mit Whirlpool, einen Infinity-Pool im Garten und den fünf Minuten entfernten Strand. Gemietet werden kann die Villa über den Schweizer Veranstalter Premium Europe (mypremiumeurope.com), der Preis beginnt bei rund 3100 Euro pro Tag.

In einem Kunstwerk

Es soll aber auch Menschen geben, die ihren Urlaub glücklich ohne Meerblick und Badebucht verbringen können, solang das Ambiente und die Umgebung stimmen. Wie bei einem Haus – oder eher einer bewohnbaren Skulptur – auf dem spanischen Festland, das gut und gern eine halbe Stunde vom Meer entfernt liegt. Dafür aber mit Aktivitäten wie Wandern im Naturschutzgebiet Desert de les Palmes, Reiten, Trüffel-Suchen, Weinverkostungen, Ausflügen zu den heißen Wasserquellen von Montanejos und Besuchen der umliegenden Bergdörfer oder der Städte Castellón, Valencia und Barcelona lockt.

Das „Spronken House“ in Spanien wurde als Wohnskulptur entworfen. Joris Dassen

Ob man das dann alles noch tun will, wenn man einmal im „Spronken House“ angekommen ist, steht auf einem anderen Blatt. Denn die beiden separaten, aber miteinander verbundenen Häuser stehen, umgeben von Bergen, Oliven- und Mandelbäumen, auf einem großen Grundstück im Hinterland der Orangenblütenküste und sind von dem niederländischen Künstler und Bildhauer Xander Spronken als Wohnskulptur aus Beton, Holz, Eisen und Glas entworfen worden: Hier sind sechs Meter hohe Säulen mit Holzbalken verbunden, die Zwischenräume mit riesigen rahmenlosen Glasscheiben gefüllt, und überall im Haus sind diverse Elemente aus handgeschmiedetem Eisen zu finden.

Das Zusammenspiel von innen und außen, Licht und Schatten und die Schönheit der Materialien sorgen für ein wirklich außergewöhnliches Ambiente, das durch die Höhe der Räume trotz der massiven Säulen und Holzbalken leicht und luftig daherkommt. Gewohnt wird in einem 160 Quadratmeter großen Ost- und einem 150 Quadratmeter großen Westflügel, die beide einen eigenen Pool und einen offenen Wohn- und Essbereich samt Küche haben. In denen sich jeweils ein kleineres Volumen aus Beton befindet, in und auf dem ein Schlafbereich mit Bad untergebracht ist. Die Häuser können gemeinsam oder separat über Urlaubsarchitektur.de gemietet werden, die Preise beginnen bei knapp 400 Euro pro Nacht oder 2500 Euro pro Woche.

Wie die Könige

Wer den Wunsch verspürt, sich in der Urlaubszeit auf königliche Spuren zu begeben, hat dazu in den Cotswolds Gelegenheit. Dort, wo König Charles mit Highgrove seinen Landwohnsitz unterhält, die Sussexes eine Weile lebten und Prinzessin Anne ihren Hauptwohnsitz hat, lässt sich sieben Autominuten von der Themse entfernt die Villa Lechlade mieten. Idyllisch an einem See gelegen, hat das Haus vier Schlafzimmer und ebenso viele Bäder, was kombiniert mit einem ausziehbaren Sofa bis zu 15 Personen Platz bietet, die hier die grüne Umgebung und das glitzerende Wasser von allen Räumen aus durch scheinbar endlose Fensterfronten beobachten können.

Auf königlichen Spuren in der idyllischen Villa Lechlade FeWo-Direkt

Die Einrichtung ist klassisch-modern, das Erd- und das Dachgeschoß haben Balkone zum Wasser hinaus, und im großen Wohn-Ess-Koch-Bereich mit Kamin lässt es sich auch bei britischem Wetter gut aushalten. Dafür, dass einem dieses auch die Badefreuden nicht vermiesen kann, sorgt darüber hinaus ein Indoor-Schwimmbad mit Whirlpool und angrenzendem Fitness-Bereich. Vermietet wird das Haus über fewo-direkt.de, der Durchschnittspreis liegt bei 1138 Euro pro Nacht. (sma)