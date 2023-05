Die skurrilsten Managementfehler

So manch schräger Führungsstil lässt sich nach Weiterbildungen an der WU Executive Academy durchschauen und verhindern.

So manch schräger Führungsstil lässt sich nach Weiterbildungen an der WU Executive Academy durchschauen und verhindern.

Strategien. Känguru, Robinson, Darwin, Sausage oder Schaukelstuhl – das sind nur einige der schrägen Namen für seltsame Fehler in der Führungsetage. Weiterbildungen im Bereich Leadership bei der WU Executive Academy zeigen, wie man sie vermeidet.

Über Fehler im Leadership und bei der Führung von Teams und Unternehmen wurde bereits viel publiziert. Doch abseits der Klassiker wie „management by laissez-faire“, „by micromanagement“ oder „by walking around“ ortet Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy, noch weitere Fauxpas, die in den Führungsetagen oft begangen werden. In einem humorigen Artikel hat die Dekanin diese zusammengestellt. Dazu gehört das „Management by Känguru“ – große Sprünge bei leerem Beutel machen: Führungskräfte träumen oft von unrealistischen Visionen und setzen sich zu hohe Ziele, die ihre Möglichkeiten, die ihres Teams, ihrer Ressourcen und die finanziellen Rahmenbedingen völlig übersteigen.

Anerkennung ist wichtig

Fehlen bei Mitarbeitern der Spaß und der Sinn an der eigenen Tätigkeit, wird die Arbeitswoche durchlitten und viele leben nur noch für das Wochenende. Damit sich durch „Management by Robinson – Alle warten auf Freitag“ kein Frust in der Belegschaft breitmacht, rät Stöttinger: „Menschen wollen vor allem für ihre Arbeit anerkannt werden und stärkenorientiert eingesetzt sein. Feedback, Lob oder Anerkennung für gelungene Arbeit und die Aufgabenverteilung im Team nach Kompetenzen und nicht nach Funktionsbeschreibungen tragen sehr zur Wertschätzung jedes Einzelnen bei. Sie stellen sicher, dass Menschen nicht über- oder unterfordert sind.“

Wer Rivalität unter dem Motto „Nur die Stärksten kommen durch“ fördert, begeht einen Darwin’schen Managementfehler: Mitarbeiter legen dann eher den Fokus darauf, besser als andere Teammitglieder zu performen, als sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Der moderne Ansatz ist „responsible leadership“, wobei es vor allem darum geht, Mitarbeiter aktiv zu fördern. Persönliche Sympathien oder Antipathien haben dabei nichts zu suchen. „Führungskräfte müssen fair und transparent allen Mitarbeitern gegenüber agieren und mutig genug sein, um eigene Fehler zuzugeben, sie auch anderen zuzugestehen und diese als Chancen zu sehen, gemeinsam aus ihnen zu lernen“, so Stöttinger.

Von Schaukelstuhl und Wurst

Wenn Manager dazu neigen, zu allem eine Meinung zu haben und überall ihren Senf dazuzugeben, spricht die Dekanin der WU Executive Academy von „Management by Sausage“. Die moderne Führungskraft muss weder das letzte Wort noch die beste Idee noch auf alles eine Antwort haben. Wer immer schön in Bewegung ist, aber trotzdem nicht vorankommt, managt „by Schaukelstuhl“ und betreibt Pseudo-Aktionismus. Dabei spielt die Angst, etwas zu verpassen eine große Rolle. Viel wichtiger ist es, dass Führungskräfte nicht in jedes Detail involviert sind und nicht immer alle Informationen zur Verfügung haben müssen. Sie benötigen vielmehr den Überblick und haben das „Big Picture“ im Auge. So werden komplexe Zusammenhänge verstanden und die richtigen Entscheidungen können getroffen werden.

Das „Management by Friedhofsgärtner“ könnte mit dem Turmbau zu Babel verglichen werden: Viele Menschen sind beisammen, doch niemand hat zum anderen wirklich Kontakt. Dazu kommt es, wenn Führungspersönlichkeiten große Teams leiten, aber kaum über gelebte Kommunikationsstrukturen oder -kanäle innerhalb ihrer Organisation verfügen. Der Fehler: Kommunikation sei Aufgabe von Abteilungsleitern oder Teamleadern. Dabei gehen die Tuchfühlung und das Wissen verloren, was Kunden aktuell wünschen oder wie sich Märkte verändern. Deshalb rät Stöttinger zu einer echten Open Door Policy, bei der Manager präsent, nahbar und authentisch sind, was von Mitarbeitern sehr geschätzt wird. „Sich als Führungskraft ins Kammerl zurückzuziehen und an strategischen Themen zu arbeiten, scheint naheliegend, ist aber leider die völlig falsche Strategie“, so Stöttinger. „Gerade wenn die Teams sehr groß sind, braucht es Führung, die individuell und situativ ist.“

Um diese und andere weitverbreitete Führungsfehler zu vermeiden, ist eine permanente Weiterbildung auch im Bereich des Leadership ein absolutes Muss. Sie wird im Rahmen von berufsbegleitenden MBA oder von Kurzprogrammen zum Thema „New Leadership“ auf höchstem, internationalem Niveau angeboten: Nicht umsonst gehört die WU Executive Academy zu den führenden Weiterbildungsanbietern in Europa. Mehr als 2200 Führungskräfte aus mehr als 85 Ländern können nicht irren – so viele Experten werden pro Jahr in den Programmen der WU Executive Academy aus- und weitergebildet.