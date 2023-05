Der Kulturfrühling in Krems

(c) Raffael F. Lehner

Kunstschätze und ein begehbares Kunstwerk gibt es in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems zu entdecken.

Die Landesgalerie Niederösterreich ist die ­erste Adresse für österreichische Kunst in Niederösterreich und steht mit ihrer einzigartigen Architektur für Innovation und Neues. Der spektakuläre Museumsneubau liegt nur fünf Gehminuten von der Schiffstation Krems-Stein entfernt und ist ein kultureller Hotspot in der bezaubernden Doppelstadt an der Donau. Die Landesgalerie zeigt auf 3000 Quadratmetern modernster Ausstellungsfläche spannende Wechselausstellungen und hat auch 2023 einige Highlights zu bieten.

… zeigt den „Traumfänger“. Angela Glajcar

Sehenswerter „Traumfänger“

Im lichtdurchfluteten Erdgeschoß wird eine raumgreifende und begehbare Kunstinstallation der deutschen Künstlerin Angela Glajcar gezeigt. Die in Mainz geborene Bildhauerin bereichert seit rund zwei Jahrzehnten die internationale Kunstwelt mit ihren außergewöhnlichen Objekten aus Papier. Für Krems entwickelte sie das Kunstwerk „Traumfänger“. Aus unterschiedlich langen weißen Papierbahnen reißt die Künstlerin Durchblicke und Hohlräume heraus. Das hauchdünne Papier wird in Kombination mit zartem Glasgewebe drapiert, wodurch ein einzigartiger Erlebnisraum entsteht, der der Fantasie keine Grenzen setzt. Die Papierskulpturen können auch bequem aus einem der Sitzsäcke betrachtet werden. „Traumfänger“ ist die bisher größte In-situ-Installation von Angela Glajcar sowie ihre erste Museumsausstellung in Österreich.

Kunstschätze

Ab Mitte Mai werden auf zwei weiteren Ebenen der Landesgalerie herausragende Meister­werke aus den Landessammlungen Niederösterreich präsentiert. Die Ausstellung „Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart“ bietet einen kurzweiligen, chronologischen Rundgang durch Österreichs Kunstgeschichte der letzten 250 Jahre. Das älteste Werk der Schau ist eine großformatige barocke Altartafel aus dem Jahr 1772 von Martin Johann Schmidt. Das jüngste Gemälde schuf Franziska Maderthaner im Jahr 2021. Rund 130 Kunstwerke von rund 60 berühmten Künstler:innen geben Einblicke in die Arbeitsweisen etwa von ­Anton Romako, Ferdinand Georg Waldmüller, Egon Schiele, Maria Lassnig, Margot Pilz und Erwin Wurm.

Werke von ­Leo Putz (oben) und Anton Romako (unten) sind zu sehen. Landessammlungen NÖ

Landessammlungen NÖ

Spannende Personale

Parallel dazu wird im obersten Geschoß der Landesgalerie Niederösterreich der zeitgenössischen Künstlerin Frenzi Rigling eine Personale gewidmet. Rigling arbeitet mit Alltagsgegenständen und Fundstücken aus der Natur, die sie sammelt, inszeniert und zu vielschichtigen Kunstobjekten arrangiert. Dieser Ausstellungsraum grenzt an die Dachterrasse des Museums, von wo aus man einen ­sensationellen Blick auf die Donau und die Wachau genießt.