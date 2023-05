Unzufrieden? Sei ein Single Tasker

Inspiration für Millennials #124. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie viele Arbeiten erledigst Du parallel?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du Deiner Peer Group Deine Smartphone-Auszeit erklärst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie wichtig es ist, sich auf eine einzige Arbeit zu konzentrieren.

Aufregende Zeit

Das Smartphone klingelt, am Tablet trudeln E-Mails ein und der Projektentwurf soll spätestens um 17:00 Uhr beim Kunden sein... Es ist eine abwechslungsreiche und damit aufregende Zeit, weil in Echtzeit viele verschiedene Ereignisse passieren, die unser Leben bereichern. Eustress – das ist der positiv erlebte Stress – ist damit garantiert.

Eustress durch Multitasking

Das parallele Erledigen von verschiedenen Aufgaben ist zum mehr oder minder fixen Lebensbestandteil geworden. Das ist auch naheliegend, weil zum einen das Arbeits- und das Privatleben so gestaltet sind, dass wir an unterschiedlichen Ereignissen gleichzeitig teilnehmen können. Zum anderen kann durch die Vielzahl eingehender Nachrichten ein angenehmer persönlicher Zustand erlebt werden, weil dabei das Gefühl mitschwingt, mitten im Geschehen zu sein.

Multitaskingfähig?

Multitaskingfähig zu sein, gehört damit zum guten Ton. Davon kann sich jeder selbst ein Bild machen, der Personen in wichtigen und manchmal auch weniger wichtigen Meetings beobachtet. Und auch wenn ich Millennials frage, ob sie sich mehreren Aufgaben gleichzeitig widmen können, erhalte ich ein überzeugendes „Ja, sicher!“ als Antwort.

Multitasking bei Routineaufgaben

Der Mensch kann bei einfachen und sich wiederholenden Aufgaben mehrere Beschäftigungen gleichzeitig bewältigen. Das erlebe ich beispielsweise bei Restaurantbesuchen, wo andere Personen hören, was am Tisch und am Nebentisch besprochen wird. Eine Fähigkeit, die mir gänzlich fehlt. Mir ist aber nachvollziehbar, dass Multitasking bei bestimmten Aufgaben möglich und auch sinnvoll sein kann.

Multitasking bei komplexen Aufgaben

Multitaskingfähig zu sein ist aber keinesfalls bei neuen oder bei herausfordernden Aufgaben hilfreich. Denn der Mensch ist so geschaffen, dass er nur jeweils eine Aufgabe mit sehr gutem Resultat oder mehrere Aufgaben mit überschaubaren Ergebnissen erzielen kann.

Der Mensch ist ein Single Tasker

Dieses Statement teste ich in Workshops regelmäßig ab und lasse die Millennials zuerst zwei Aufgaben gleichzeitig und dann jeweils eine Aufgabe lösen. Dabei stoppe ich in beiden Durchläufen die Zeit und überprüfe das inhaltliche Resultat. Der empirische Befund ist in 100 Prozent der Fälle der gleiche: Das quantitative und das qualitative Ergebnis ist bei den Single Taskern deutlich besser.

Sei ein Single Tasker

Sowohl quantitativ als auch qualitativ gut zu performen, sind die zentralen Erfordernisse der Gegenwart, die für komplexe Herausforderungen stehen. Denn mittelmäßige Leistungen werden für die Lösung der enormen beruflichen, gesellschaftlichen oder klimatologischen Probleme nicht ausreichend sein. Wenn Du Dir nicht selbst schaden möchtest, ist es somit geschickter, sich jeweils einer Aufgabe zu widmen. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie viele Arbeiten erledigst Du parallel?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

