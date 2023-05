Das neue Feindbild trägt Federboa

Eigentlich schien Drag schon in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft angekommen – und stand für einen Aktivismus, den alle irgendwie mittragen konnten. Und jetzt? Jetzt werden Drag-Lesestunden gestürmt. Ein Bericht aus den USA.

Die Männer kamen am helllichten Nachmittag: Mitglieder der rechtsextremen Proud Boys stürmten die Bibliothek von San Lorenzo in Kalifornien, bauten sich vor etwa einem Dutzend verängstigter Kinder und ihren Eltern auf, die sich in der Bibliothek für eine „Drag Queen Story Hour“ versammelt hatten, bedrohten die Moderatorin Panda Dulce und warfen den Bibliothekar:innen vor, die anwesenden Kinder zu „sexualisieren“. „Transe“ und „Pädophile“ hätten sie gerufen und mit Gewalt gedroht, berichteten Augenzeugen. San Lorenzo blieb kein Einzelfall: Drag Queen Story Hours sind mittlerweile fast überall in den USA Zielscheibe oft bewaffneter rechter Gruppen. Selbst in liberalen Hochburgen wie New York City und Washington, D. C., in denen sich LGBT-Personen traditionell sicher fühlen konnten. In vielen konservativeren Staaten werden die Veranstaltungen mittlerweile routinemäßig abgesagt – aus Sicherheitsgründen.

Die Drag Queen Story Hour geriet durch Tucker Carlson und den Twitter-Account „Libs of TikTok“ in die Schusslinie. Und die Kritik trifft nicht nur Lesungen. Jedes Jahr trägt die American Library Association eine Liste der „most challenged books“ zusammen: also Bücher, deren Entfernung aus Schulen, Leselisten und Bibliotheken gefordert wurde. Die meisten waren zuletzt wegen LGBTQ-Inhalten beanstandet worden – Spitzenreiter ist das Buch „Gender Queer“ von Maia Kobabe. Und von der Beanstandung bis zur Verbannung ist es mittlerweile nur mehr ein kleiner Schritt: Republikanisch dominierte Bundesstaaten haben entsprechende Maßnahmen erlassen. In Escambia County in Florida wurde unter anderem das Buch „And Tango Makes Three“ aus allen Schulen entfernt: Eine Lehrerin und konservative Aktivistin bezeichnete das Bilderbuch als „Pornografie“, weil in ihm zwei männliche Pinguine ein Ei bebrüten.

Angst vor „sozialer Ansteckung“

Behauptet wird, dass Dragqueens durch „soziale Ansteckung“ (social contagion) die Kinder zur Transperson machen könnten. Solche Vorstellungen sind alt. Und sie waren im ersten Backlash gegen die LGBT-Bürgerrechtsbewegung schon äußerst effektiv: Allein ihre Existenz und öffentliche Sichtbarkeit würden eine Art Werbung für ihren „Lebensstil“ darstellen, ihre öffentliche Artikulation bewirke so etwas wie eine Frühsexualisierung von Kindern: Die Sängerin AnitaBryant wurde in den späten 1970er-Jahren zur Galionsfigur der Kampagne „Save our Children“. Unter dem Eindruck der ersten Antidiskriminierungsgesetze in einzelnen amerikanischen Städten forderte Bryant, man müsse schwule und lesbische Lehrer aus den Schulen werfen. „Homosexuelle“, so Bryant damals, „können sich nicht fortpflanzen, also müssen sie rekrutieren. Und um ihre Reihen aufzufrischen, müssen sie die Jugend Amerikas anwerben.“

Heute heißt derselbe Vorwurf „Grooming“. Eigentlich bezieht sich der Terminus auf Kinderschänder, die sich an ihre Opfer heranmachen. Aber im Gefolge von QAnon wird das Label wieder gern gebraucht, wann immer sich Mitglieder von LGBTQ- Minderheiten Sichtbarkeit verschaffen. Den Vorwurf des „Grooming“ erheben Figuren wie der Aktivist Graham Linehan, rechte Provokateure wie James Lindsay oder die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene. Auch die ehemalige „Bild“-Journalistin Judith Sevinç Basad teilte auf Twitter ein Bild, auf dem eine Transfrau ihr Baby stillte, und bezeichnete es als „Kindesmissbrauch“. Nicht alle diese Personen meinen dasselbe. Aber sie berufen sich doch auf ein gemeinsames konspiratives Gerüst: LGBTQ-Personen bedrohen und verführen Kinder vermittels ihrer reinen Existenz.