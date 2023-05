Noch 6300 freie Plätze bei Summer City Camps in Wien

Die Ferienbetreuung für Kinder läuft von 3. Juli bis 1. September. Nachdem im Vorjahr zahlreiche Familien auf die Warteliste gekommen waren, wurden die Plätze um 20 Prozent auf 30.000 aufgestockt.

Bei den "Summer City Camps" der Stadt Wien haben die Aufstockung der Betreuungsplätze und die Änderung der Anmeldemodalitäten offenbar Wirkung gezeigt. Aktuell gibt es noch rund 6300 Plätze, teilte das Büro des zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (Neos) mit. Die Ferienbetreuung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren steht von 3. Juli bis 1. September an verschiedenen Standorten zur Verfügung. Die Buchung ist über www.ferieninwien.at möglich.

Das Interesse an den Camps war zuletzt groß. Im Vorjahr berichteten zahlreiche Eltern von einem überlasteten EDV-System und langen Wartezeiten beim Einstieg. 2500 Familien landeten auf der Warteliste. Heuer stehen insgesamt 30.000 Plätze - ein Plus von 20 Prozent - zur Verfügung und der Anmeldemodus wurde erneuert. Die erste Phase startete am 20. April und war offen für Kinder mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine öffentliche ganztägig geführte Volksschule besuchen. So wurden insbesondere Berufstätige und Alleinerziehende bei der Platzvergabe berücksichtigt. Nun ist die Buchung frei für alle, Anmeldeschluss ist der 7. Juni.

(APA)