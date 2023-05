Nach dem Schlaganfall: Diese Zunge gehört nicht mir

Ein kleines literarisches Meisterwerk: In der Erzählung „Ich ohne Worte“ setzt sich Renate Welsh mit ihrem zeitweiligen Verlust von Denk- und Sprechvermögen auseinander.

Die österreichische Schriftstellerin Renate Welsh erlitt im Sommer 2021 während eines Aufenthaltes in Italien einen Schlaganfall. Was folgte, war eine Reihe traumatischer Erfahrungen: Sprachverlust, eine beängstigende Entfremdung vom eigenen Körper, Ohnmacht, die Verzweiflung darüber, sich nicht mitteilen zu können, ein äußerst anstrengender, weil zehnstündiger Transport im Krankenwagen nach Wien, dem ein langer, mühsamer Genesungsprozess mit Aufenthalten im AKH und im Rehabilitationszentrum Rosenhügel in Wien sowie weitere Therapien folgten. Die Rekonvaleszenz ging mit einer Selbstfindung und Neuerfindung des eigenen Ich einher, die viele Monate in Anspruch nehmen sollte.