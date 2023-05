Die Forschungsnews aus Umwelt und Technik zum Klima diese Woche außerdem mit bedenklich hohen CO2-Werten, gefährdeten Kaltwasser-Arten und einer Idee für den Wasserstoff-Transport.

Luftschadstoffe vom All aus messen

Wiener Weltraumfirma unterstützt die Nasa-Mission „Tempo“ dabei.

Die Anfang April an Bord einer Falcon-9-Rakete gestartete Nasa-Mission „Tempo“ erreichte nun ihre finale Position im geostationären Orbit in 36.000 Kilometern Höhe. Konkret handelt es sich dabei um ein UV-Spektrometer, das durch Messung des von der Erdoberfläche und der Atmosphäre reflektierten und gestreuten Sonnenlichts Schadstoffe wie Ozon, Stickstoffdioxid oder Formaldehyd aufspüren soll. Die gesammelten Daten können zur Verbesserung der Vorhersage der Luftqualität beitragen.



Die Wiener Firma Beyond Gravity hat für dieses Instrument einen Navigationsempfänger gebaut, der währenddessen die exakte Position im Weltraum bestimmt. Dasselbe tun derzeit 30 weitere derartige Geräte des Unternehmens – allerdings in erdnahen Umlaufbahnen.

Wasserstoff energiesparend transportieren

Feste Luft als fehlendes Glied der Wasserstoffwirtschaft vorgestellt.

Ein großer Hoffnungsträger in der Klimakrise ist grüner Wasserstoff. Sein Transport auf dem Seeweg ist allerdings eine der großen Herausforderungen. Eine Möglichkeit ist die Verflüssigung von Wasserstoff, was eine Kühlung von -253 °C voraussetzt – ein teurer und aufwendiger Prozess.

In einer neuen Publikation im Fachmagazin International Journal of Hydrogen Energy (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319923015720) schlagen Forschende – Erstautor ist Julian David Hunt vom Internationalen Institut für Systemanalyse in Niederösterreich – nun feste Luft (Stickstoff oder Sauerstoff) als Medium zum Recyceln der Kühlenergie vor. Der Prozess könne auch den Energieverbrauch für die Wasserstoffverflüssigung um 25 bis 50 Prozent senken, so die Autoren.

Größtes Massensterben der Erdgeschichte im Fokus

Seit einigen Jahren untersuchen Forschende des Naturhistorischen Museums Wien Ablagerungen der Triaszeit bei Lunz am See und Gaming (Niederösterreich). Die Ergebnisse zeigten, dass die Region ein Archiv eines der größten Massensterben der Erdgeschichte ist. Diese Erkenntnisse sind nun Basis für ein Projekt, bei dem ein internationales Team die sogenannte Karnische Krise vor 233 bis 235 Millionen Jahren mit Grabungen und einer Kernbohrung untersucht.

Höchster CO2-Wert seit Messbeginn am Sonnblick

Die am Sonnblick-Observatorium gemessenen Konzentrationen von Kohlendioxid und Methan erreichten im April den höchsten Wert seit Messbeginn (2001 bzw. 2012). Das teilte Geosphere Austria (vormals: ZAMG und GBA) mit. So lag das Monatsmittel der Konzentration von CO2 bei 425,3 ppm, jenes von Methan bei 2,014 ppm. Da die großen Windsysteme die Gase schnell weltweit verteilen, verlaufen die Messkurven überall ähnlich.

Kleinste Kaltwasser-Arten verlieren Lebensraum

Mit dem Schmelzen der Gletscher reduziert sich auch der Lebensraum von Kaltwasser-Arten in den Alpen. Die verbleibenden, höher liegenden Habitate sind schlecht geschützt, wie eine internationale Forschungsgruppe mit Beteiligung der Uni Innsbruck im Fachblatt Nature Ecology & Evolution (https://www.nature.com/articles/s41559-023-02061-5) zeigt. In den Schmelzwasserflüssen lebende Wirbellose wie Steinfliegen (s. Bild) sind wichtige Bestandteile des alpinen Ökosystems. Sie dienen anderen Tieren als Nahrungsquelle.