Eine Zukunft ohne Recep Tayyip Erdoğan ist vorstellbar

Die Opposition stiehlt dem türkischen Präsidenten die Show. Auch wenn Erdoğans Chancen intakt sind – ein strahlender Gewinner wird er nicht mehr.

Die Umfragen sehen nicht vielversprechend aus, zumindest nicht für diejenigen, die in diesen hektischen Tagen in der Söğütözü-Straße in Ankara wirken, wo die regierende AKP ihren Sitz hat. In manchen Umfragen liegt Recep Tayyip Erdoğan deutlich hinter seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu von der sozialdemokratischen CHP zurück; andere versprechen ein knappes Rennen, wobei auch dort Kılıçdaroğlu die Nase vorn hat. In einer Woche findet die Präsidentschaftswahl in der Türkei statt, und noch nie musste Erdoğan derart um seine Macht bangen. Es ist daher erstaunlich, wie gelassen sich der Präsident und seine Entourage bisweilen geben, angesichts der drohenden Kulisse – und der Brutalität vergangener Wahlkämpfe.



Aber gut, der Wahlausgang ist offen, zu diesem Zeitpunkt erscheint alles möglich. Trotz aller Umfragen und trotz der Rückschläge für die AKP im Wahlkampf. Aufgrund einer vorübergehenden Erkrankung musste Erdoğan jüngst einige Tage kürzertreten und verpasste strategisch wichtige Wahlkampfauftritte. Dass seine Partei einzig und allein auf ihn zugeschnitten ist, gereicht dieser Tage zum Nachteil. AKP-Wahlkampfveranstaltungen funktionieren nur mit Erdoğan, und allein kann der gesundheitlich angeschlagene Präsident nicht mehr das ganze Land abgrasen. Selbst seine Überpräsenz in den Medien scheint ihm diesmal nicht wirklich zu helfen. Einer Erhebung zufolge räumte der staatliche Sender TRT Erdoğan im Monat April 32 Stunden Sendezeit ein, seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu nur magere 32 Minuten.