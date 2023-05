Quietschende Kutsche

Die Bedeutung der frühkindlichen Prägung ist schon umfassend untersucht worden, aber falls jemand noch ein Beispiel braucht: Ich vermute, dass meine Anglophilie im Allgemeinen und mein Interesse an royalen britischen Großveranstaltungen im Speziellen auch damit zusammenhängt, dass mich die Oma schon in meiner frühesten Kindheit mit Neuigkeiten aus der britischen Königsfamilie – es ging wahlweise um Lady Di, Lady Di oder Lady Di – versorgt hat.

Worauf ich ein bisschen umständlich hinauswill: Natürlich ist – nach diversen Hochzeiten und dem Jubilee für die late Queen – auch die Krönung von König Charles genau mein Cup of Tea. Weil: So herrlich britisch. Stellvertretend sei die bewundernswerte Passion vieler Britinnen und Briten erwähnt, die seit Monaten allerlei Charles-Figuren häkeln, um damit die Postkästen zu verzieren. Überhaupt ist der Aufwand für so ein Fest erstaunlich: Von der Coronation-Celebration-Playlist bis zur Restaurierung der historischen Kutsche für die Fahrt von der Kirche zum Palast – sie quietscht aber angeblich immer noch wie eine alte Galeere, wobei das schwer überprüfbar ist, denn wer weiß schon, wie eine alte Galeere quietscht? (Für die Hinfahrt gibt es übrigens eine andere, womöglich quietschfreie Kutsche.)



Wer auch immer im Buckingham Palace Überblick über all das hat (und bewahrt), ist nicht zu beneiden. Ich war auf zwei Hochzeiten Trauzeugin und mit dem im Vergleich mikroskopisch kleinen Aufwand – ein Gemeinschaftsgeschenk koordinieren und ein paar Spiele für die Hochzeitsfeier überlegen – praktisch am Ende meiner organisatorischen Kräfte. (Andererseits waren da keine disziplinierten Briten involviert, sondern lauter Österreicher.)

In London und Windsor wird am Wochenende natürlich alles plan- und makellos ablaufen und viele von uns – geben Sie es ruhig zu – werden in angenehmer Fadesse und doch höchst neugierig (Wie tun Harry und William miteinander? Wohin haben sie Andrew verräumt?) diese über alle Maßen durchorchestrierten Feierlichkeiten verfolgen. In diesem Sinne: Long live the . . . Sie wissen schon.

