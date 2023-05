Mussolini, das gerupfte Huhn und die Politik in Österreich

Die ÖVP veranstaltet Vorbereitungstreffen für eine FPÖ-geführte Regierung. Eines nach dem anderen. Auch so kann der Weg der liberalen Demokratie verlassen werden.

Wahrscheinlich wird es erst in der Distanz von ein paar Jahren deutlich zu erkennen sein, was sich dieser Tage in Österreich abspielt. Es erinnert sehr an ein berühmtes Zitat des italienischen Faschisten Benito Mussolini: Die Demokratie beseitige man, wie man ein Huhn rupft: Man reiße ihm eine Feder nach der anderen einzeln aus, dann „bemerkt es niemand“. In einer anderen Variante heißt es: Dann bemerke das Huhn nicht, „dass es nackt ist“.

Beide Varianten erfüllen den gleichen Zweck: Einzelne politische Ereignisse scheinen vorerst unverdächtig und argumentierbar. In ihrer Gesamtschau ergeben sie dann jedoch ein ganz anderes Bild; in diesem Fall eines, auf das die Betrachter dann mit gelangweiltem „Ja eh“ reagieren.