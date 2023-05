Hamilton übt Kritik an LGBTQI-Gesetz

Florida ist wie Saudiarabien: Menschenrechte leiden. Der Mercedes-Star fährt in Miami mit Regenbogenhelm.

Miami. Ehe das Formel-1-Spektakel in Florida starten konnte, waren Veranstalter und Rennserie darum bemüht, die Wogen zu glätten. Vor dem Grand Prix (Sonntag, 21.30 Uhr, live, ORF1) fuhren nicht Rennautos und ihre Piloten ins Rampenlicht der US-Sender, sondern vorrangig Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Brite klagte offen über die Gesetzeslage in Florida.

„Es ist nicht gut“, sagte der Mercedes-Fahrer, als er auf Maßnahmen der Regierung angesprochen wurde, die in dem US-Bundesstaat die Rechte und Freiheiten der LGBTQI-Gemeinde einschränken. „Ich werde den Regenbogen auf dem Helm tragen. Es ist hier nicht anders als in Saudiarabien.“ Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis (Republikaner) verabschiedete Ende März ein Gesetz, das es Lehrkräften an Schulen verbietet, über sexuelle Orientierung oder Geschlechteridentität zu sprechen. „Ich stehe hinter der Gemeinschaft und hoffe, dass sie dem hier standhalten, dagegenhalten“, so Hamilton. Der 38-Jährige hat sich in der Vergangenheit immer wieder für die Rechte der LGBTQI-Gemeinde eingesetzt und seine enorme öffentliche Reichweite genutzt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2023)