Kleopatra ist jetzt eine Schwarze – auch egal?

Die neue Netflix-Serie „Queen Cleopatra“ ist Teil eines Trends: Das politische Narrativ verschlingt die Historie, das Irrationale triumphiert. Es erinnert an nationalistische Bewegungen des 19. Jahrhunderts.

Im Trailer zur demnächst startenden Netflix-Dokudrama-Serie „Queen Cleopatra“ erzählt eine Frau, was ihre Oma zu ihr gesagt habe: „Es ist mir egal, was sie dir in der Schule erzählen, Kleopatra war eine Schwarze.“ Besser könnte man kaum den Trend auf den Punkt bringen, historische Fakten zwecks identitätspolitischer Anliegen zu verbiegen – wie es auch diese Serie tut.

Kleopatra entstammte der Dynastie der Ptolemäer, die nach der Eroberung durch den makedonischen König Alexander den Großen in Ägypten herrschten. Sie waren makedonisch-griechischer Herkunft, also nicht „schwarz“. Und auch wenn nicht bekannt ist, wer Kleopatras Mutter und ihre Großmütter waren, geben die Vermutungen darüber keinen Anlass, sich Kleopatra als Schwarze vorzustellen.

„Afrikanische Königin“ ärgert Ägypter

Die Frage, mit welcher Hautfarbe sie in einem Film gezeigt wird, könnte uns freilich genauso egal sein wie die Frage, ob die Schauspielerin grüne oder braune Augen hat – Liz Taylor war auch keine realistische Kleopatra. Geschichtenerzähler dürfen die Historie als Steinbruch für Fiktion nutzen. Für „Queen Cleopatra“ freilich hat Regisseurin Jada Pinkett Smith nicht deshalb eine dunkelhäutige Darstellerin (Adele James) gewählt, weil die Hautfarbe egal ist, sondern weil Kleopatra damit zu einer „afrikanischen Königin“ und Identifikationsfigur für Menschen schwarzer Hautfarbe wird. Verknüpft wird das – es ist ja ein Dokudrama – mit Spekulationen über Kleopatras „schwarze“ Herkunft.