Die Tokio-Seoul-Achse: In Fernost werden die Karten neu gemischt

Südkoreas Präsident Yoon (l.) mit Japans Premier Kishida in Tokio. REUTERS

Japans Premierminister, Fumio Kishida, reist am Wochenende zu einem historischen Besuch nach Südkorea. Nach Jahrzehnten des Streits rücken die einstigen Erzrivalen der Region in einer „Allianz der Demokratien“ gegen Nordkorea und China eng zusammen.

Tokio. Wenn Japaner und Südkoreaner übereinander sprechen, lässt sich der Tenor am treffendsten mit „Hassliebe“ beschreiben. Das trifft besonders für die große Politik zu, und so kann man es durchaus historisch nennen, wenn Tokios Premierminister, Fumio Kishida, am Wochenende zum ersten offiziellen Staatsbesuch eines japanischen Regierungschefs seit immerhin fünf Jahren nach Seoul reist. Aus Angst vor Protesten seiner Bevölkerung hat Südkoreas Staatschef, Yoon Suk-yeol, dieser jüngsten Bitte von US-Präsident Joe Biden dem Vernehmen nach wohl auch nur zähneknirschend stattgegeben.

Plötzlich reden beide Seiten von einer „Allianz der Demokratien“, die es zu bilden gilt. Gegen China, aber auch gegen Nordkorea. Das Verbindungsglied ist vorrangig die Furcht vor einem nuklearen Raketenschlag Nordkoreas. Vor Pjöngjangs atomarer Aufrüstung war nur Südkorea im Fadenkreuz des Kim-Regimes gestanden, jetzt ist auch Japan potenzielles Ziel. Das schweißt zusammen, wenn auch unter durchaus unterschiedlichen Prämissen. Gemeinsam ist Tokio und Seoul der atomare Schutzschild durch die USA. Trennend ist das öffentliche Vertrauen beider Länder in die tatsächliche Abschreckung durch diese Sicherheitsgarantie.