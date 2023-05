Durstig im Museum der Lieder

Wieder beieinander: The National, gegründet 1999 in Ohio, haben ein neues Album.

Wieder beieinander: The National, gegründet 1999 in Ohio, haben ein neues Album. Josh Goleman

Auf dem Album „First Two Pages of Frankenstein“ verlässt die US-Band The National die Pfade des Indie-Pop. Mit der Hilfe von Stars wie Taylor Swift und Phoebe Bridgers.

Der Albumtitel mutet seltsam an: Was könnte einen an Schreibblockade leidenden Sänger an der Lektüre der ersten zwei Seiten von Mary Shelleys „Frankenstein“ faszinieren? Die Sehnsucht des Protagonisten Robert Walton nach dem Sitz jener geheimnisvollen Kraft, die der Magnetnadel ihre Richtung verleiht?

Magnetismus spielt auch im Kräfteparallelogramm einer Band eine wichtige Rolle. Bei The National kam er in den letzten Jahren etwas abhanden. Nach vier Jahren Pause tauchten sie jüngst in der Show von Jimmy Fallon auf. Eine simple, aber einprägsame Gitarrenmelodie und hauchzartes Getrommel geleiteten Sänger Matt Berninger zu seinem Einsatz: „What if we moved back to New York?“ fragte er im Song „Eucalyptus“. Ein Hinweis auf die Zerrissenheit der seit 1999 bestehenden Band. Die Musiker leben zerstreut, einer sogar in Südfrankreich. Auch kreativ strebten sie in unterschiedliche Richtungen. So etablierte sich Aaron Dessner als Produzent von Blockbuster-Künstlern wie Taylor Swift und Ed Sheeran.