Ex-Lanvin-Designerin Elizaveta Fateeva entwirft Kleider und Schuhe aus Reststoffen der Luxusbranche. Derzeit gastiert sie in Holleins Kerzengeschäft.

Schräg gegenüber im Schaufenster von Ferragamo ist noch einer jener High Heels ausgestellt, den sie einst für das Modehaus entworfen hat: Es ist ein Stück aus einer Vergangenheit, die Elizaveta Fateeva bewusst hinter sich gelassen hat.

Gut zwölf Jahre lang hat die Absolventin der Angewandten in großen Modehäusern gearbeitet, hat entworfen, halb im Flugzeug gelebt, Produktionen überwacht und mit ihren eigenen Arbeitgebern um Materialien gefeilscht. Nun ist sie mit einem Pop-up am Kohlmarkt quasi zurück in der Luxuswelt – nur diesmal zu ihren eigenen Bedingungen.