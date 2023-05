Wiens Straßen im Wandel der Zeitläufte

Autengrubers legendäres Lexikon verschwundener Straßen- und Platzbenennungen.

„Wie von der Pressestelle der Stadt Wien bereits vor kurzem verlautbart, haben sich die zuständigen Stellen . . . insbesondere das Kulturamt, bald nach den Märztagen mit der Frage der Umbenennung jüdischer Straßen-, Gassen- und Platznamen befaßt“, vermeldet am 11. Dezember 1938 das „Neue Wiener Tagblatt“. Und tatsächlich verfuhr das neue Regime bei der Eliminierung unliebsamer Benennungen rigoros. In Peter Autengrubers Lexikon verfolgt man staunend den Erfindungsreichtum, den die Beamten des NS-Bürgermeisters Hermann Neubacher an den Tag legten. Denn was sollte man – gerade im sensiblen ersten Bezirk – etwa mit der Mahlerstraße machen? Der Geistesblitz lautete: Meistersingerstraße. Und die Sonnenfelsgasse? Gott behüte! Nun hieß sie Johann-Sebastian-Bach-Gasse. Im zweiten Bezirk, der Leopoldstadt mit dem höchsten prozentuellen Anteil jüdischer Mitbürger in Wien, wurde die Tempelgasse nach einem jungen „Blutzeugen“ der NS-Bewegung in Mohapelgasse umbenannt.

In dieser Tonart fegte der neue Wind durch die Bezirke und reichte bisweilen über die Stadtgrenzen hinweg: Ein Teil der Heiligenstädter Straße bis Klosterneuburg hieß nun Berliner Straße. Dass man dies in der Reichshauptstadt als Ehrung empfand, mag man bezweifeln. Und warum musste sogar der Henriettenplatz dran glauben? Weil die berühmte Salonière der Biedermeierzeit, Henriette von Pereira-Arnstein, mit der Adresse geehrt worden war. Braunschweigplatz war wenig originell.

Straßennamen haben neben einer Orientierungsfunktion immer schon politischen Gehalt gehabt. Erstmals trat dieser im Zuge der bürgerlichen Revolution von 1848 zutage. Den verschwundenen Namen ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Da gab es für kurze Zeit eine Barrikadengasse (Fleischmarkt), einen Constitutionsplatz (Michaelerplatz), einen Revolutionsplatz (Ballhausplatz), einen Volksplatz (Am Hof). Am 6. Dezember dieses Revolutionsjahrs wurden all diese Benennungen wieder kassiert. Nur die Märzstraße überdauerte diese unruhige Zeit.

Es folgten noch gravierendere politische Zäsuren: 1918, 1934, 1938 und 1945. Mit dem Ende der Monarchie verschwanden zahlreiche monarchische Namen, und das Rote Wien setzte neue Akzente (heute ist es ebenso in den neuen Stadterweiterungsgebieten; es gleicht nahezu einer Alleinherrschaft). Nach dem Bürgerkrieg 1934 beseitigte das autoritäre Regime zahlreiche nach Sozialdemokraten benannte Verkehrsflächen und Symbole der Ersten Republik: Namen wie Ring des 12. November verschwanden aus dem öffentlichen Raum.

Die Zeitläufte brachten es mit sich, dass der heutige Rooseveltplatz einmal Maximilianplatz, später Freiheitsplatz, Dollfußplatz und schließlich Hermann-Göring-Platz hieß. Auch, dass die Reichsbrücke zunächst einmal Kronprinz-Rudolf-Brücke benannt wurde. Die neue Brücke aus der Zwischenkriegszeit musste nach 1945 zehn Jahre lang Brücke der Roten Armee genannt werden. Am 1. August 1976 stürzte das Bauwerk auf voller Breite der Donau ins Wasser.

Manch prägender Persönlichkeit wurde hingegen erst spät gedacht. Nur dem lästigen Drängen der „Presse“ ist zu danken, dass die Gartenbaupromenade neben dem Marriott seit 2004 an Theodor Herzl erinnert.

Peter Autengruber: Verschwundene Wiener Straßennamen Edition Winkler-Hermaden, 124 S., 19,90 €

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2023)