Wie die Jungen die NS-Vergangenheit vergessen

Warum der Holocaust im Unterricht in den Schulen in Deutschland und Österreich sehr unterschiedlich aufgearbeitet wird.

Wien/München. Lange Zeit waren die Rollen, in die sich Deutschland und Österreich bei der Aufarbeitung der NS-Zeit begeben haben, sehr unterschiedlich. „Der große Unterschied liegt darin, dass Österreich sich jahrzehntelang auf die Opferthese zurückgezogen hat“, erklärt Monika Sommer, Direktion des Hauses der Geschichte. Anders in Deutschland, wo die gesamte Öffentlichkeit seit dem Kriegsende dafür Verantwortung übernehmen musste. Das hat sich auch auf den Geschichtsunterricht in den Schulen ausgewirkt.

Eindeutig wird das dort, wo beide Länder aufeinandertreffen: In der Grenzregion zwischen Bayern und Braunau in Oberösterreich. Obwohl manche Schulen nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind, wird da und dort dieselbe Geschichte völlig unterschiedlich unterrichtet.