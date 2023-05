Frau bei Unfall mit Betonmischfahrzeug in Salzburg schwer verletzt

Eine 74-Jährige prallte mit ihrem Auto in ein Betonmischfahrzeug. Sie ist mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Betonmischfahrzeug hat sich am Freitagnachmittag in Hallwang in Salzburg ereignet. Eine 74-jährige Frau aus Werfen geriet laut Polizei auf der B1-Wiener Bundesstraße mit ihrem Pkw über die Sperrlinie und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Betonmischfahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Pkw schwer beschädigt. Die 74-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

Der 47-jährige Lenker des Schwerfahrzeuges wurde bei dem Unfall hingegen nicht verletzt. Ein Alkotest bei dem Mann verlief negativ (0,0 Promille), so die Polizei.

(APA)