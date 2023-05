Aktivisten der Letzten Generation: Kleben, Knast und Curry

Die Klima-Aktivisten der Letzten Generation kleben wieder auf Wiens Straßen. Wie organisieren sie sich, wie leben sie, und was treibt sie an? Ein Besuch in der Protest-Küche.

Es gibt scharfes Linsen-Kartoffel-Curry, zur Nachspeise Obstsalat und einen mit Granatapfelkernen garnierten Scheiterhaufen. „Mit Ei!“ steht auf einem Zettel daneben. Die meisten der Aktivistinnen und Aktivisten seien dann doch vegan, erklärt eine der drei Frauen, die an diesem Tag das Kochen übernommen haben.

„Nach einem ganzen Tag im PAZ ist man hungrig.“ Gegen 18 Uhr trudeln die ersten aus dem „PAZ“ – dem Polizeianhaltezentrum auf der Rossauer Lände – ein. Bei den Klima-Aktivisten der Letzten Generation hat sich in der derzeit laufenden dritten Blockadewelle in Wien eine gewisse Routine eingestellt: In der Früh wird blockiert, sich auf die Straße geklebt, Parolen skandiert. Dann geht es – nachdem Polizisten die Hände mit Nagellackentferner vom Asphalt gelöst haben – in die Zelle. 24 Stunden dürfen sie maximal festgehalten werden, meist werden sie schon am Abend entlassen.

Danach trifft man sich an einem ausgemachten Ort, lässt den Tag Revue passieren, bespricht Taktiken für den folgenden. Diesmal ist der Treffpunkt ein Umsonst-Laden in einem Wiener Außenbezirk, dessen Küche man nutzen dürfe, sagt Felipe B., der seinen Namen im Moment noch nicht in der Zeitung lesen will. Für ihn ist es die erste Welle, vor sechs Wochen ist er zur Letzten Generation gestoßen.

Warum? „Weil es notwendig ist“, sagt der 30-Jährige. „Im Moment fahren wir mit einem riesigen SUV mit 140 gegen die Wand.“ Felipe mag Auto-Metaphern. Er selbst sei vor wenigen Jahren noch einen „großen Gelände-Diesel mit 13-Liter-Verbrauch“ gefahren, mittlerweile bringt ihn ein „süßer Fiat 500E“ – ein Elektroauto – an seinen Arbeitsplatz. Quasi ein Sinnbild für seine eigene Entwicklung: „Ich habe selbst lang weggeschaut, wollte an meinem schönen Leben nichts ändern. Aber das ist nicht mehr möglich.“

Trotzdem Fleisch essen - aber weniger