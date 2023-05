Buch- und Einkaufstipps

Buchtipp

„Alles vom Gemüse“

Sophie Gordon,

Ars Vivendi Verlag,

384 Seiten, 35,50 Euro

Wer viel Gemüse kocht, bei dem landet üblicherweise auch sehr viel im Biomüll: manches davon zu Unrecht. Die britische Köchin Sophie Gordon geht das (nicht ganz neue) Thema wieder einmal an – und zeigt in ihrem neuen Buch, wie man alles vom Gemüse verwenden kann. In insgesamt 130 Rezepten verkocht sie alles, was ein Gemüse so hergibt, auch die Teile, die sonst manchmal nicht verwendet werden: Da wird der Brokkolistrunk gebraten, die Karfiolblätter landen ebenso in der Pfanne und Rhabarberabschnitte werden zu einem Dressing. Ein gutes Buch, um sich einerseits Inspirationen für pflanzenbasierte Gerichte zu holen – und sich andererseits auch wieder einmal vorzunehmen, weniger wegzuwerfen. Ideen, wie das gelingen kann, gäbe es.

Einkaufen

Gemüse

Endlich ist der Frühling da, und damit wieder mehr als bloß Karotten und Co. Wo man in und um Wien frisches Gemüse bekommt.

1. Krautwerk, Füllersdorf 11, Großmugl, Stand am Karmelitermarkt Samstag 7–13 h, www.krautwerk.at

Robert Brodnjak gehört eindeutig zu den innovativsten und spannendsten Gemüsebauern des Landes, mit nicht enden wollendem Experimentierdrang. Nicht nur Gäste diverser Spitzenrestaurants können in diesen Genuss kommen, das Krautwerk hat auch einen Stand am Karmelitermarkt.

2. Gemüsemanufaktur Bauer, Schulgasse 4B, 2100 Stetten, www.gemuese-bauer.at

Michael Bauer liefert ebenfalls an das Tian und andere, wer sein Gemüse in der eigenen Küche haben will, kann bei ihm Gemüsekisten abonnieren.

3. Gärtnerei Bach, Hänischgasse 17, 1220 Wien. Fr 9–17 h und Sa 9–12 h www.gaertnerei-bach.at

Eveline Bach gehört zu den Superstars der Wiener Gärtnerszene, sie beliefert u. a. das Steirereck, auch Normalsterbliche können in der Gärtnerei freilich eine Vielfalt an Gemüsesorten erwerben.

4. Biobauernhof Prohaska, Leopoldauerplatz 4, 1210 Wien, Mi, Do 8–12 h und 15–18 h, Fr 8–13 h und 15–18 h, www.biohofprohaska.at

Seit mehr als 30 Jahren wirtschaftet die Familie Prohaska bio in Wien Leopoldau, im Frühling gibt es u. a. Salat, Spinat, Kräuter und einiges mehr.

5. Gartenbau Mader, Auernheimergasse 71, 1220 Wien, Fr 15–18 h, Sa 9–14 h, www.bio-austria.at/biobauer/biohof-mader

Gegenüber dem Nationalpark Donau-Auen produziert Familie Mader eine Vielfalt an Gemüse in Bio-Qualität, die Gewächshäuser sind unbeheizt.

Häppchen

Restaurant Mraz hat einen Sohn weniger

Restaurantleiter Manuel Mraz widmet sich in Zukunft der Musik.Das Mraz und Sohn in Wien verabschiedet sich nach fast einem Jahrzehnt von einem der beiden Söhne: Restaurantleiter Manuel Mraz will sich der Musik widmen. Verstärkung wird gesucht.

Florian Gintenreiter kocht in Linz

Der ehemalige Küchenchef im Rahofer schlägt ein neues Kapitel im Rosso di Acqua e Sole auf.

Drei Jahre lang war Florian Gintenreiter im Gasthof Rahofer in Kronstorf (OÖ), der sich in dieser Zeit gewaltig mauserte. Nach seinem Abschied im März kocht er nun im Rosso di Acqua e Sole in Linz.

Gru ist das beste Bierlokal Wiens

Bierpapst Conrad Seidl kürte die besten 50 Bierlokale des Landes. In seinem mittlerweile 24. Bierguide hat Bierpapst Conrad Seidl die besten Bierlokale des Landes gekürt, Nummer eins in Wien: das Gru in einem Souterrain unweit des Franz-Josefs-Bahnhof.