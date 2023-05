Kurzer Auftritt von Snooker-Weltmeister Brecel in Wien

Luca Brecel gewann bei den Vienna Snooker Open seine Gruppe souverän, stieg dann aber krankheitsbedingt aus.

Weltmeister Luca Brecel ist am Samstag bei den Vienna Snooker Open ausgestiegen, der belgische Billard-Spieler meldete sich bei den Veranstaltern erkrankt ab. Dadurch kam sein deutscher Gegner Lukas Kleckel ins Achtelfinale, wie mit Hans Nirnberger zumindest auch ein Österreicher. Drei weitere Lokalmatadoren um Florian Nüßle hatten noch die Chance. Brecel hatte am Montag in Sheffield unerwartet den WM-Titel geholt, am Freitag gewann er in Wien seine Gruppe unbesiegt.

