Kunst gekritzelt und gestickt

Bei den Auktionen im Dorotheum steht die italienische Avantgarde und die Künstlergruppe Zero im Rampenlicht.

Ein aus vier Elementen bestehendes Werk in minutiös gekritzeltem blauen Kugelschreiber von Alighiero Boetti ist eines der Toplose der Contemporary Auktion im Dorotheum. Die dicht gesetzten Striche füllen den Grund aus und ergeben eine fast monochrome Oberfläche, die an die früheren Experimente von Yves Klein erinnert. Der aus der Ilias entnommene Bildtitel „non parto non resto“ offenbart sich laut Dorotheum-Experte Alessandro Rizzi mithilfe eines kuriosen und ungewöhnlichen Spiels: Die Konstellation der Zeichen auf den Tafeln wird zuweilen von Kommas unterbrochen. Diese 16 Kommas verweisen auf das Alphabet auf der ersten Tafel und sind der Schlüssel zur Interpretation. Der mit „Ich gehe nicht, ich bleibe nicht“ übersetzte Titel ist dem liebeskranken Aeneas in den Mund gelegt. Dieses zu Boettis „Biro“-Arbeiten zählende Werk aus dem Jahr 1981 ist auf 400.000 bis 600.000 Euro geschätzt und wird am 24. Mai im Dorotheum versteigert.

Die teuersten Werke Boettis sind die gestickten Weltkarten, kurz „Mappa“ genannt. Eine dieser Karten hält auch den Auktionsrekord von umgerechnet 8,5 Millionen Euro, erzielt im Vorjahr bei Sotheby's in New York. In den letzten Jahren haben sich aber auch seine „Biro“-Werke gut entwickelt. Lag der höchste Preis im Jahr 2001 für das sechsteilige Werk „I sei sensi“ aus dem Jahr 1973 noch bei umgerechnet 124.400 Euro, so erzielte Christie's im Vorjahr für das elfteilige Werk „Ononimo“ 2,3 Millionen Euro. Im Dorotheum kommen bei der Auktion auch zwei seiner Buchstaben-Stickbilder zum Aufruf mit einer Schätzung von jeweils 30.000 bis 40.000 Euro.