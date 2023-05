Songcontest: Für Sie vorgefühlt

In Kriegszeiten Gewagtes kommt aus Deutschland: „We're so happy we could die“ röhren die Metalbrüder von „Lord Of The Lost“.

Ethno-Folk und Punkstreicher, Toreroanzug, Rüschen, lange weiße Fingernägel: Wir haben uns für Sie durch den visuellen und vokalen Tand des Dienstag beginnenden ESC gewühlt.

In jedem Land gibt es ein paar Millionen Fußballteamchefs und Restaurantkritiker. In der Kunst waltet noch etwas Vorsicht. Gerüchteweise könnte es da so etwas wie Expertise geben. Beim Eurovision Song Contest allerdings, da brechen alle Dämme. Da wissen auch Amateurhörer instinktiv, wo die Stimmgabel hängt. Chauvinismus und Moral, aber auch die Optik beeinflussen das Urteil. Die „Presse am Sonntag“ hat sich die Lieder auf dem alljährlichen Songcontest Sampler angehört – und die jeweilige visuelle Anmutung der offiziellen Videos bestaunt.

Belgien

Gustaph, „Because Of You“. Eine verträumte männliche Stimme, die schon mit den ersten Worten die Sonne aufgehen lässt: „And when the world got me going crazy, I carry on, it's all because of you.“ Danach setzt ein dynamischer Housebeat ein und Sänger Gustaph kommt auf Betriebstemperatur. Über seine Kostümierung kann man nur schmunzeln. Der Mann trägt einen artifiziellen Toreroanzug samt fliederfarbenen Rüschen auf Brust und Ärmeln. Der Hut ist übergroß, der Überhang pfauenmäßig. Seine beiden Backgroundsängerinnen reißen Gustaph ein wenig raus. Während seine Tanzschritte bescheiden ausfallen, bugsiert diese Stimme flugs ins Land der Ekstase. Was für ein Coup!