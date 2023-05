Eishockey: Wie die Teamchef-Vision wahr werden soll

Zwischen Respekt, Selbstvertrauen, Rückblick, Ausblick und Fokus auf den Moment: Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft fühlt sich bereit für die WM im finnischen Tampere. Dort geht es heuer sogar um den historischen Klassenerhalt.

Als die Schlusssirene ertönte, brachen alle Dämme. Österreichs Eishockey-Cracks lagen sich am Eis der Halle in Tampere in den Armen, jubelten nach einem nervenaufreibenden 5:3-Sieg über Großbritannien über den Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft. Der 23. Mai 2022 markierte den Endpunkt von eineinhalb überaus erfolgreichen Wochen der Österreicher inmitten der absoluten Weltspitze. Auch gegen die USA, Tschechien und Lettland hatten sie gepunktet, am Ende stand mit dem elften Gesamtrang das beste Ergebnis seit 2004 zu Buche.

Rund ein Jahr später geht es nun wieder zurück an den Ort des größten Erfolgs der jüngsten Verbandsgeschichte. Ab kommenden Freitag macht die Gruppe A der diesjährigen Weltmeisterschaft (bis 28. Mai) Station in Tampere. In der Nokia-Areena, die auf dem modernsten Stand der Technik ist und 13.500 Zuschauern Platz bietet, bekommt es Österreich (erneut) mit Gastgeber, Olympiasieger und Titelverteidiger Finnland, USA, Schweden und dieses Mal mit Deutschland, Dänemark, Frankreich wie Ungarn zu tun.