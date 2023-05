Saeedeh Fathabadi war zwei Monate im berüchtigten iranischen Evin-Gefängnis inhaftiert. Zuvor war ihr Alltag als Sportjournalistin von Schikanen geprägt. Ein Gespräch über die enge Zelle, den Protest auf den Straßen und den Kampfgeist der Sportlerinnen.

Sie waren zwei Monate im Evin-Gefängnis nahe Teheran inhaftiert. Als Sie dorthin gebracht wurden, wussten Sie nicht, was Ihnen vorgeworfen wurde und wie lang Sie festgehalten würden. Wie erinnern Sie sich an den Tag Ihrer Freilassung?

Saeedeh Fathabadi: Es war sehr schwer. Ich konnte meine Familie sehen und umarmen. Andererseits hatte ich das Gefühl, dass die andere Hälfte von mir im Gefängnis geblieben ist. Wir haben dort unseren Schmerz geteilt, das hat uns geholfen, die Zeit zu überdauern. Wir hatten wenigstens einander.

Evin gilt als eines der berüchtigtsten Gefängnisse im Iran, von Folter bis zu Hinrichtungen sind unzählige Fälle dokumentiert. Seit dem gewaltsamen Tod von Mahsa Jina Amini im Vorjahr und der Protestwelle ist das Gefängnis wieder in den Schlagzeilen, zuletzt kam es zu einem Brand.

Ich wurde von zu Hause von sieben Männern und einer Frau abgeholt, ein Kameramann war auch dabei. Zu meiner Mutter sagten sie, dass sie einige Fragen an mich hätten und dass sie mich in die nächste Polizeistation bringen würden. In zwei Stunden sei ich wieder daheim. Wir fuhren aber direkt nach Evin. Vor den Toren war dort sehr viel los, Familien wollten wissen, was mit ihren Angehörigen ist. Denn am Tag davor kam es zu dem Brand. Sie haben mir die Augen verbunden, in dem Moment dachte ich: Es ist vorbei. Rundherum war Chaos wegen des Brandes, ich habe nur Stimmen gehört. Für die Fotos nahmen sie mir die Augenbinde ab. Ein Mann hat mir ein paar Fragen zu meiner Person gestellt und wollte vor allem wissen, wo ich zuletzt auf Reisen war.

Haben Sie gleich erfahren, was Ihnen vorgeworfen wurde?

Am Anfang haben sie mir nur gesagt: „Das wirst du schon noch erfahren.“ Das Verhör ging über mehrere Tage und dauerte viele Stunden. Mir wurde vorher gesagt, dass ich nicht laut werden brauche, denn meine Stimme dringe nicht nach draußen. Sie haben mir viele Fragen gestellt zu dem Dokumentarfilm, an dem ich gearbeitet habe. Sie wollten wissen, ob ich den Film für die Medien im Ausland, also für „Terroristen“, mache. Sie haben die Kontakte auf meinem Handy durchforstet und mich gefragt, warum ich mit dem oder dem Kontakt halte. Sie haben Fragen zu meinem Mann gestellt (ehem. Aktivist, der in Österreich lebt, Anm.) und zu einem befreundeten Journalisten in Wien. Sie wollten wissen, ob wir eine Widerstandsgruppe gründen wollten.

War das Verhör aggressiv oder gar gewalttätig?