„Im Gegensatz zur Wahl 2018 ist dieser türkische Wahlkampf in Österreich weniger sichtbar“, sagt Güngör. Caio Kauffmann

Der Migrationsexperte Kenan Güngör über die Auswirkungen der Türkei-Wahlen auf die Auslandstürken in Österreich. Mit der Arbeit der türkischen Botschaft in Wien geht er hart ins Gericht. Güngör wirft dem Botschafter vor, Desintegrationspolitik in Österreich zu betreiben: „Das ist ein Skandal.“

Am 15. Mai findet in der Türkei die Präsidenten- und Parlamentswahl statt. Wie wirkt sich der Wahlkampf in Österreich aus?

Kenan Güngör: Im Gegensatz zur Wahl 2018 ist dieser türkische Wahlkampf in Österreich und Europa weniger sichtbar. Dabei handelt es sich um eine bewusste Entscheidung der türkischen Politik.

Inwiefern?

Das liegt nicht an der Einsichtsfähigkeit der Regierung, das hat ökonomische Gründe. Bei der katastrophalen, fragilen Wirtschaftslage in der Türkei will es sich die AKP-Regierung mit Europa nicht verscherzen.