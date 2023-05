Das Ende der Stadt, wie wir sie kannten

E-Bike-Geschwader prägen das New Yorker Stadtbild mittlerweile: Lieferanten bringen so Bestellungen von A nach B.

E-Bike-Geschwader prägen das New Yorker Stadtbild mittlerweile: Lieferanten bringen so Bestellungen von A nach B. AFP via Getty Images

Die Coronapandemie hat den Onlinehandel explodieren lassen – und damit wohl endgültig das Ende für viele Geschäfte eingeläutet. Auch in der Wirtschaftsmetropole New York: Die Bevölkerung hadert mit Lebensqualität, Leerstand und Liefermüll.

„Coming soon“, steht auf dem Schild in der Auslage: „Kannst du erraten, was? Kleiderladen? Amazon-Drop-off? Fitnessstudio? Restaurant? Elektrogeschäft? Spezialitätenmarkt?“ Eine New Yorkerin hat ein Foto davon gemacht und auf es Twitter gestellt: „Ich nehme an, das sind die sechs Dinge, die heutzutage existieren.“ – „Smoke Shop ist Nummer sieben“, kommentiert eine andere Frau darunter.

Die beiden haben nicht unrecht. New Yorks Einkaufsstraßen haben sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Aktuell sprießen die Smoke Shops aus dem Boden, Läden für Cannabis, in Antizipation der kommenden Legalisierung des Verkaufs – rauchen darf man Cannabis schon seit 2021, verkaufen eigentlich noch nicht; es ist eine legale Grauzone. Diese Smoke Shops sind oft bunt beleuchtet, ihre Auslagen in grellen Farben dekoriert. Offen gesagt: ästhetisch alles andere als ansprechend. Anrainer schütteln darüber oft den Kopf. Was einst „ihre“ Einkaufsstraße war, sieht heute völlig anders aus: ausgestorben oder angefüllt mit eben Smoke Shops, Fitnessstudios, Paket-Abgabestellen. Die Greißler am Eck, Delis und Bodegas, halten sich als Letzte wacker.