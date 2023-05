Und dann sagt einer: Es tut mir leid!

Wenn ich mir überlege, wen ich um Entschuldigung bitten würde, fällt mir Nasi ein. Wir waren einen Sommer lang zusammen und dann habe ich ihn einfach ignoriert.

Ein Freund, nennen wir ihn Markus, hat mir neulich diese Geschichte erzählt. Sie handelt davon, wie ihm einmal übel mitgespielt wurde. Keine Bange, sie geht gut aus, das ist wichtig, Geschichten mit schlechtem Ende gibt es nämlich ohnehin zu viele.

Markus hatte eine Schulkollegin, mit der er sich so gut verstand, dass sie auch nach der Matura – da studierten sie längst in unterschiedlichen Städten – in Kontakt blieben. Einmal besuchte er sie, er übernachtete in ihrer WG, lernte ihren Freund kennen, sie aßen Lasagne und tranken schlechten Rotwein, alles wäre okay gewesen, aber dann begann der Freund ihn zu ärgern. Wie, das weiß ich nicht. Jedenfalls hörte er gar nicht mehr nicht auf.