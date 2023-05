Wie der Onlinehandel die Gewerkschaften beflügelt

Arbeitsbedingungen bei Amazon verhalfen den US-Gewerkschaften zum Revival: Eine neue Generation wagt den Arbeitskampf.

Christian Smalls heißt der Mann, der das Gesicht einer neuen Generation an Gewerkschaftern ist. Er ist 34, er kommt aus New Jersey, er ist Vater, er war Rapper, er war Lagerarbeiter, er war einer der „einflussreichsten Menschen“, die das Time-Magazin im Jahr 2022 kürte, und sein Twitter-Handle ist @Shut?downAmazon.

Smalls stellte sich während der Coronapandemie erstmals gegen seinen Arbeitgeber, den Online-Handelsgiganten Amazon. Er war damals in einem Versandlager in New York beschäftigt. Ein an Covid erkrankter Kollege kam damals, im März 2020, zur Arbeit, Proteste von Smalls und seinen Mitarbeitern bei der Personalabteilung hatten keine Folgen. Also organisierte er einen Streik. Seinen ersten. Amazon feuerte ihn umgehend.