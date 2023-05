Wangenfett adé? Der fragwürdige Trend der hohen Wangenknochen

Das Buccal Fat Removal – die Entfernung des Wangenfetts – boomt derzeit in den USA und auch in Österreich. Vorbilder sind Models und Influencer auf Instagram und TikTok.

Unseren Großmüttern hätte er wahrscheinlich nicht gefallen, der neueste Trend in Sachen Schönheitsoperationen. Denn der sorgt dafür, dass junge Gesichter elegant-hohlwangig statt pausbäckig daherkommen. „Buccal Fat Removal“ heißt der Eingriff im Mutterland der plastischen Chirurgie und damit auch hinter den meisten Hashtags; das deutsche Wort ist Wangenfett-Entfernung, der medizinische Terminus Bichektomie. Und meint die Entfernung des sogenannten Bichat'schen Fettpfropfens, der seinen Namen im 18. Jahrhundert nach dem französischen Anatomen Marie François Xavier Bichat erhielt.

Was den meisten jungen Frauen in den Ordinationen auf beiden Seiten des Atlantiks heute herzlich egal sein dürfte, denn ihr Wunsch nach dem derzeit so angesagten „hohlwangigen“ Gesicht geht auf Instagram und TikTok, und allen voran die Models Bella Hadid und Chrissy Teigen zurück. Auch wenn Erstere sich dazu in Schweigen hüllt, lassen diverse Vorher-Nachher-Bilder, die im Netz kursieren, kaum einen Zweifel; Teigen hingegen postet diese Vergleiche selbst und markiert ihren Chirurgen gleich mit.

In den USA sorgen diese Bilder schon seit einigen Jahren für regen Zulauf bei den Chirurgen, „und bekanntlich kommen alle Trends aus den USA fünf Jahre später nach Europa und dann noch einmal fünf Jahre später nach Österreich“, wie Paul Liebmann, plastischer und ästhetischer Chirurg, die traditionell eher abwartende heimische Haltung in Sachen Schönheitsoperationen auf den Punkt bringt.