Ruanda gibt 90 Millionen Euro für Wiederaufbau aus

Nach der schlimmsten Naturkatastrophen seit Jahren sind mehr als 9000 Menschen obdachlos.

Nach den schweren Überschwemmungen mit mehr als 130 Toten hat Ruanda rund 90 Millionen Euro für die Beseitigung der Schäden zur Verfügung gestellt. Dies teilte Infrastrukturminister Ernest Nsabimana am Samstag in Kigali mit. Mehr als 9000 Menschen sind obdachlos, seit heftige Regenfälle das ostafrikanische Land heimsuchten.

Bei einer der schlimmsten Naturkatastrophen in Ruanda seit Jahren wurden zudem rund 50 Schulen und wichtige Infrastrukturen wie Straßen, Brücken, Wasserstellen und Stromnetze zerstört. In der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika wurden in dieser Woche mehr als 170 Menschen durch Überschwemmungen getötet.

(APA/AFP)