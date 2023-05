Mordalarm in Zirl: Toter Mann auf Autobahnparkplatz in Zirl gefunden

Die Leiche wurde in einem Klein-Lkw entdeckt. Die Polizei nahm einen Mann in blutverschmierter Kleidung fest.

Auf einem Autobahnparkplatz in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ist Sonntagfrüh ein toter Mann in einem Klein-Lkw entdeckt worden. In einem weiteren Fahrzeug wurde ein Mann mit blutverschmierter Kleidung entdeckt, bestätigte die Polizei gegenüber der APA mehrere Medienberichte. Er wurde festgenommen.

Die beiden Männer befanden sich jeweils in einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen. Die Identitäten der Männer waren noch ungeklärt. Der tatverdächtige Festgenommene werde derzeit vernommen, sagte Polizeisprecher Stefan Eder.

(APA)