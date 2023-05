Sieben tote Pferde beim Kentucky Derby

Fünf Vollblüter starben in der Vorwoche, zwei mussten nach ihren Rennen in Louisville eingeschläfert werden. Mysteriös, die Galopper-Szene staunt, Ermittlungen laufen. 15:1-Außenseiter Mage gewann das Hauptrennen,

Louisville. Amerikas Galopper-Szene ist fassungslos. Sieben tote Pferde überschatten das Turf-Spektakel „Kentucky Derby“. Nachdem im Verlauf der Rennwoche schon fünf Vierbeiner eingeschläfert werden mussten, musten vor dem Hauptrennen zwei weitere Vollblüter auf tierärztliche Anweisung, wegen Verletzungen, getötet werden. Beide Pferde hatten die Verletzungen während der Rennen erlitten.

Unfälle und Verletzungen, zumeist an den Gelenken, sind keine Seltenheit im Rennsport. Mysteriös ist jedoch, dass sich unter den fünf toten Pferden in der Vorwoche zwei befanden, die während ihrer Rennen zusammengebrochen waren. Beide wurden von Saffie Joseph Jr. trainiert, der umgehend von den Organisatoren auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde.

Es sei „höchst ungewöhnlich“, sagte Wayne Pacelle, Präsident der Tierschutz-Organisation Animal Wellness Action. „Es spricht etwas dafür, dass der Trainer etwas unternommen hatte, um sie einem gewissen Risiko auszusetzen.“

2,7 Millionen Euro Dotation

Das Hauptrennen, ob der Auszeichnung für Sieger als „Run for the Roses“ bekannt, ist ein Rennen für dreijährige Vollblüter über 1,25 Meilen (2012 Meter). Vor 150.000 Besuchern gewann der 15:1-Außenseiter Mage mit Jockey Javier Castellano im Sattel die mit drei Millionen Dollar (ca. 2,7 Millionen Euro) dotierte die 149. Auflage des Turf-Klassikers. Der von Gustavo Delgado trainierte Hengst setzte sich im Schlussspurt durch.

Das Kentucky Derby war der Auftakt der sogenannten „Triple Crown“, deren zweites Rennen die „Preakness Stakes“ am 20. Mai in Baltimore, US-Bundesstaat Maryland, sind. Beschlossen wird die Dreier-Serie schließlich mit den „Belmont Stakes“ im Juni in New York.