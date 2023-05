Oliver Glasner: Was ein Fußballtrainer darf und tunlichst nicht soll

Oliver Glasner führte Eintracht Frankfurt in der Europa League zum Triumph, in dieser Saison kann er den DFB-Cup gewinnen – bloß in der Liga gelingt nichts. Art und Auftritte des 48-Jährigen muten zusehends skurriler an.

Frankfurt. Es herrscht Eiszeit beim an sich emotionsgeladenen Fußballklub Eintracht Frankfurt. Die Euphorie, dass man im Vorjahr die die Europa-League gewonnen hat, ist verebbt. Die Vision, dass in dieser Saison mit dem Gewinn des DFB-Cups – im Finale am 3. Juni gegen Leipzig – erneut Silberware nach Hessen geholt werden kann, verkommt zur Nebensache. Nichts täuscht mehr über das schlechte Spiel, das der Klub in der Bundesliga zeigt, hinweg. Mit dem 1:3 gegen Hoffenheim folgte das zehnte sieglose Spiel in Serie, Eintracht ist nur Tabellen-Neunter. Und dazu trüben auch zusehends skurriler anmutende Auftritte von Trainer Oliver Glasner, 48, hinzu.

Mit seinem eigenartigen Rundumschlag am Samstag gegen offensivere Journalisten hat sich der Österreicher keinen Gefallen getan; im Gegenteil. Auf eine schützende Hand im Klub kann er jetzt nicht mehr zählen, womit die weiterhin ausstehende, über 2024 hinausreichende Vertragsverlängerung mehr als zweifelhaft erscheint.

Nur 15 Stunden nach der „Wutrede von Sinsheim“ („Hör mir mit diesem Müll auf!“) bekam Glasner von Eintrachts Vorstandssprecher Axel Hellmann via TV-Interview öffentlich erzählt, was er alles falsch gemacht hat. „Es war weder gut noch richtig, so zu reagieren“, sagte Hellmann.