Das Land, in dem Banken fast so groß sind wie Deutschland

Viele US-Banken sind groß. Aber keine ist so riesig wie JP Morgan Chase. AFP via Getty Images

Die US-Bankenlandschaft steht infolge der jüngsten Pleiten im Fokus der Finanzmärkte. Die großen Institute aber sind stärker denn je und spielen weltweit ganz vorn mit. Wer sind die, die den Ton angeben? Wie funktionieren sie? Und in welche investiert der legendäre Multimilliardär Warren Buffett?

Wien. Wenn James „Jamie“ Dimon, der mächtige Boss der größten amerikanischen Bank, JP Morgan Chase, zum Telefon greift, zögern die Kollegen der anderen großen Geldinstitute nicht lang. 30 Milliarden Dollar wurden von JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo sowie Goldman Sachs und Morgan Stanley in wenigen Tagen aufgestellt, um die Schieflage der First Republic Bank abzuwenden. Es hat letztlich nicht gereicht – vor wenigen Tagen musste Dimon wieder Krisenfeuerwehr spielen, und JP Morgan übernahm die Pleitebank.

Die bösen Erinnerungen an den Zusammenbruch von Lehman Brothers am 15. September 2008, der eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst hatte, wurden wieder wach. Damals hatten die US-Notenbank Fed gut 600 Milliarden Dollar in die Bankenwelt gepumpt, um Riesen wie die Bank of America und die Citigroup, aber auch den Versicherer AIG sowie die Immo-Finanzierer Fannie Mae und Freddie Mac zu retten. Auf das Motto „Too big to fail“ war kein Verlass mehr. JP Morgan übernahm Bear Stearns und die größte Sparkasse, Washington Mutual. Merrill Lynch wurde von der Bank of America geschluckt.

Groß schluckt klein

In den zwei Jahren nach Lehman verschwanden Hunderte kleinere und regionale Banken. Die Flurbereinigung im US-Bankenwesen machte die Branchenriesen noch größer. Positiv war, dass allzu riskante Geschäfte, die 2007/08 die Subprime-Krise verursacht hatten, durch strengere Regeln weitgehend unterbunden wurden. Die Staatshilfen wurden schon zwei bis drei Jahre später zurückgezahlt.

In der aktuellen Krise zeigen die großen Institute ihre Stärke. Allerdings sind auch die Gründe für die Schieflage einiger kleiner Institute andere als 2008. Krise? Was für eine Krise? So möchte man angesichts der Quartalszahlen sogar meinen. Diese sind in der Tat verblüffend.