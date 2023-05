Die Müllberge wachsen weltweit, das erfordert dringend Lösungen. Ihre Entwicklung eröffnet Anlegern zugleich neue Investmentchancen – auch mit Zertifikaten.

Wien. Es ist ein Thema, das Menschen weltweit betrifft: Müll und dessen Entsorgung. In Österreich etwa gibt es seit Jänner deshalb Neuerungen. So gelten nunmehr einheitliche Sammelregeln für Plastikmüll, er muss im gelben Sack oder der gelben Tonne entsorgt werden. Die Vorgabe hat einen handfesten Grund: So hat die EU unter anderem einen großen Schwerpunkt auf die Kreislaufwirtschaft gesetzt. Dazu gehört auch die Erfüllung einer Recyclingquote bis 2050 von 50 Prozent bei Kunststoffverpackungen von allen Mitgliedsländern. Die Quote liegt hierzulande erst bei rund 25 Prozent und muss daher erhöht werden.

Angesichts der global wachsenden Müllberge sind Lösungen ohnedies weltweit nötig. Bereits 2018 publizierte die Weltbank eine Studie, in der sie auf handfeste Prognosen verwies. Denen zufolge dürfte allein das Volumen an Restmüll bis 2050 auf jährlich 3,4 Milliarden Tonnen anschwellen. Im Jahr 2016 waren es rund zwei Mrd. Tonnen. In der Studie werden als Gründe etwa die voranschreitende Urbanisierung sowie die wachsende Weltbevölkerung genannt.

Sonderproblem Plastikmüll