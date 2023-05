Die US-Schuldenkrise "ist wie ein Horrorfilm"

Hedgefonds-Investor Druckenmiller vergleicht das künftige Steuerproblem mit einem bevorstehendem Tsunami.

New York. Laut Stanley Druckenmiller wird die derzeitige Pattsituation zum US-Schuldendeckel von den Gefahren unkontrollierter zukünftiger Staatsausgaben in den Schatten gestellt.

„Die fiskalische Rücksichtslosigkeit des letzten Jahrzehnts ist wie ein Horrorfilm“, sagte der Hedgefonds-Investor und langjährige Defizitgegner vergangenen Montag in einer Rede an der University of Southern California Marshall School of Business.