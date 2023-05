Graphic Novels über die NS-Zeit und Hologramme von Zeitzeugen sieht Andreas Kranebitter als problematisch an. Der neue Leiter des Dokumentationsarchivs will das Institut trotzdem moderner und digitaler gestalten.

Die Presse: Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) wurde vor 60 Jahren gegründet. Besonders an Gedenktagen wie dem Tag der Befreiung – am 8. Mai – wird daran erinnert, warum es Institutionen wie das DÖW weiterhin braucht. Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles verändert – aber was nicht?

Andreas Kranebitter: Der 8. Mai wird heute mit dem Fest der Freude begangen, dank des Mauthausen-Komitees und anderer Institutionen wie auch des Dokumentationsarchivs. Vor 20, 30 Jahren war das nicht der Fall, da wurde noch mit Kranzniederlegungen der „Niederlage“ im Zweiten Weltkrieg gedacht und Gegendemonstranten wurden von der Polizei ferngehalten. Wenn wir beim großen Ganzen bleiben, hat sich viel zum Positiven verändert. Aber uns steht eine Zeitenwende bevor, denn es gibt kaum Zeitzeugen mehr, und das Wissen um den Nationalsozialismus nimmt ab. Eigentlich war unser gesellschaftlicher Konsens die Abgrenzung zu ganz rechts, spätestens seit 2015 (dem Jahr der Flüchtlingskrise, Anm.) und seit Corona bröckelt das. Wir sehen einen zunehmenden Rechtsextremismus auf der Straße und im Internet.

Das Wissen um den Nationalsozialismus sinkt: Wie können wir als Gesellschaft dieser Entwicklung entgegenwirken?

Die Zeit ist vorbei, in der über die Familiengeschichte der Bezug hergestellt werden konnte. In der vierten Generation weiß man kaum noch, was der Urgroßvater gemacht hat – der direkte Bezug geht bis zur Großelterngeneration. Daher muss in der Schule und in der Vermittlung schon jetzt ganz anders gearbeitet werden. Hinzu kommt, dass die großen Themen oft erforscht sind, nun geht es in der Forschung um Details. Um die einordnen zu können, wird ein breites Wissen vorausgesetzt, das so aber nicht existiert. Ein weiteres Problem ist der technologische Wandel. Die Leserschaft von wissenschaftlichen Publikationen wird immer kleiner, was früher in Tausenden Stück gedruckt wurde, verkauft sich heute maximal ein paar Hundert Mal. Wir müssen medial anders aufklären und vermitteln. Dazu müssen wir unseren digitalen Auftritt neu aufstellen. Auch unsere Webseite ist in die Jahre gekommen.