Die Erpressungstaktik des Wagner-Chefs war erfolgreich

Nach der Zusicherung von Munitionslieferung bleibt die russische Miliz wohl weiter in Bachmut. Drohnenangriffe auf der Krim.

Kiew/Moskau. Die Erpressungstaktik Jewgeni Prigoschins hat sich neuerlich als erfolgreich erwiesen. Der Chef der paramilitärischen russischen Wagner-Gruppe hat nach versprochenen Munitionslieferungen seine Drohung vom Abzug seiner Truppen aus der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut rückgängig gemacht – wie er dies schon einige Male zuvor vorexerziert hat.

Prigoschin sagte in einer Audiobotschaft: „Sie haben uns versprochen, uns all die Munition und Ausrüstung zu geben, die wir brauchen, um die Aktionen fortsetzen zu können.“ Er hatte die russische Militärführung zuvor wegen des ausbleibenden Nachschubs in Bachmut scharf kritisiert. Seine Truppen belagern die Stadt seit Monaten und üben weitgehend die Kontrolle aus.

Der Wagner-Chef erklärte, General Sergej Surowikin werde ab jetzt in Absprache mit Verteidigungsminister Schoigu alle Entscheidungen über Militäraktionen der Wagner-Gruppe treffen. Surowikin war bis Jänner 2023 Kommandant der russischen Streitkräfte in der Ukraine gewesen. Nach dem Rückzug der russischen Armee aus Cherson war er durch Generalstabschef Waleri Gerassimow ersetzt worden. Letzterer wurde in der Vergangenheit häufig von Prigoschin kritisiert.

Warnung des IAEA-Chefs

Rafael Grossi, der Chef der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte unterdessen, die Situation im Gebiet rund um das Atomkraftwerk Saporischschja werde „immer unberechenbarer“ und sei „potenziell gefährlich“. „Diese große Atomanlage muss geschützt werden“, forderte der IAEA-Chef.

Vor einer geplanten ukrainischen Großoffensive häufen sich die Angriffe im Süden der Ukraine. Der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, meldete am Sonntag einen Angriff auf die Hafenstadt auf der Krim. Die Ukraine habe mehr als zehn Drohnen auf die Stadt abgefeuert, sagte er. Die Ukraine berichtete erstmals den Abschuss einer russischen Hyperschallrakete. Luftwaffen-General Mykola Oleschtschuk sprach von einem „historischen Ereignis“. (ag.)

