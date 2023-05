Die 2022 eingeleitete Zinswende geht auch 2023 weiter. Erst vor wenigen Tagen wurde der Leitzins erneut angehoben. Steigende Zinsen führen zu neuen attraktiven Veranlagungsmöglichkeiten. Bei der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group hat man darauf mit einem besonderen Angebot reagiert.

Für kurze Zeit eröffnet die DONAU mit dem Starbond 2023 Limited Edition und einer Einmalprämie ab 5000 Euro eine neue Möglichkeit, von der Zinswende zu profitieren. Die indexgebundene Lebensversicherung eignet sich für Personen, die an langfristigem Vermögenszuwachs mit einem fixen Ablauftermin und Versicherungsschutz im Ablebensfall interessiert sind. Attraktiv ist insbesondere die bei fristgerechter und vollständiger Tilgung der Anleihen ausbezahlte Erlebensleistung von 140 Prozent* der einbezahlten Einmalprämie. Durch einen Aktienbonus kann sich die Auszahlung sogar auf 150 Prozent** erhöhen. Die Basis der Veranlagung stellt eine strukturierte Anleihe dar, die sechs Senioranleihen aus den Sektoren Immobilien, Versicherung, Industrie und Telekom bündelt. Die Aufteilung auf sechs Referenzanleihen dient der Risikostreuung.

Edeltraud Fichtenbauer (c) Jeff Mangione

„Mit dem Starbond 2023 Limited Edition können Kundinnen und Kunden von der Zinswende profitieren. Entnahmen sind bis 25 Prozent der einbezahlten Prämie steuerfrei möglich. Und am Ende der Laufzeit kann anstelle der Einmalauszahlung auch eine temporäre oder lebenslange Rente beantragt werden.“ Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU Versicherung

Die Vorteile auf einen Blick Attraktive Chance im aktuellen Zinsumfeld: 140 Prozent Erlebensleistung auf Basis der einbezahlten Prämie inkl. Versicherungssteuer. Voraussetzung ist die fristgerechte und vollständige Tilgung der Anleihen.

Zehn Prozent zusätzlicher Aktienbonus, wenn der Schlusskurs des EURO-STOXX-50-Aktienindex am 24. September 2038 über dem Schlusskurs vom 30. Juni 2023 liegt.

Steuerfreie Entnahmemöglichkeit: Bis zu 25 Prozent der Einmalprämie können steuerfrei entnommen werden.

Rentenoption: Am Ende der Laufzeit kann anstelle einer einmaligen Auszahlung des Kapitals eine lebenslange oder temporäre Rente in Anspruch genommen werden.

Keine Kapitalertragsteuer auf erzielte Gewinne.

Leistung im Ablebensfall: Im Ablebensfall wird mindestens die garantierte Ablebensleistung (100 Prozent der einbezahlten Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer) ausbezahlt.

Persönliches Service Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt die DONAU ein klärendes Gespräch mit ihre:n Berater:innen, bei dem persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich und im Detail erörtert werden können. Kontaktoptionen telefonische Serviceline:

050 330 330

050 330 330 per Mail an:

donau@donauversicherung.at

donau@donauversicherung.at Videochat: Terminvereinbarung online unter

www.donauversicherung.at/kontakt/video-chat/video-chat-termin-vereinbaren Weitere Informationen unter:

www.donauversicherung.at

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der Vienna Insurance Group. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.

Zweck dieses Beitrags ist eine kurze und geraffte Information über das Produkt der DONAU Versicherung. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist bei Ihrer/Ihrem Berater:in schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich. Die jeweils aktuellste Version finden Sie auch auf der Website der DONAU Versicherung unter www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.