Ein Frühjahrsschlaferl für den Rasenmäher

Auch diesen Mai verzichten viele Gartenbesitzer darauf, ihren Rasen zu mähen. Im „Mähfreien Mai“ soll der Natur und den Insekten Gutes getan werden.

Wer den Eindruck hatte, die letzten paar Wochenenden seien ruhiger verlaufen, also normalerweise, der hat, zumindest so sich diese Wahrnehmung auf den Gartenlärm in Wohnsiedlungen und Vorstädten bezieht, tatsächlich recht. Anders als sonst im Frühjahr und Sommer verzichten nämlich im Monat Mai viele Gartenbesitzer darauf, ihren Rasen zu mähen: Langfristig soll das zu weniger Arbeit für Hobbygärtner und -gärtnerinnen führen, und den Insekten helfen. Denn sowohl Anzahl einzelner Insekten als auch Anzahl verschiedener Arten nehmen weltweit ab.

Die Bewegung „No Mow May“ kommt ursprünglich aus dem Land der übertriebenen Rasenkultur, Großbritannien. Dort rief die Organisation Plantlife 2019 erstmals zum mähfreien Mai auf. Mittlerweile zum dritten Mal wird auch im deutschsprachigen Raum der Rasenmäher stehen gelassen. So rufen in Deutschland Organisationen wie die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft oder die Initiative „Tausende Gärten - Tausende Arten“ dazu auf, weniger zu mähen. In Österreich bietet die Umweltberatung Informationen und Unterstützung rund um eine weniger rigorose Gartenpflege.

Wildblumen statt Rasen

Und das aus Gründen: Wildbienen, Schmetterlinge oder Vögel - sie alle haben wenig von einem Zierrasen, profitieren aber davon, wenn sich Wildblumen im Garten ansiedeln. Denn sie dienen als Nahrung und Nistplatz. Dies sei der Fall, wenn auf Dünger, Spritzmittel und künstliche Bewässerung verzichtet werde, sowie nur mehr fünf bis sieben Mal pro Jahr gemäht werde. Gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei besonders schädlich meint Gartenberaterin Bernadette Pokorny von der Umweltberatung: „Blumen und Tiere verschwinden. Außerdem beeinträchtigen die eingesetzten Dünger und Spritzmittel den Boden, das Grundwasser und die Gesundheit von Menschen und Tieren“. Gerade private Gartenbesitzer oder Gewerbetreibende könnten mit einer Blumenwiese anstelle eines Parkplatzes einen kleinen Beitrag gegen das Insektensterben leisten, wie auch eine Studie des Landwirtschaftsministeriums Anfang des Jahres zeigte.

Und nach dem Mai?

Auch nach dem mähfreien Mai können gewisse Maßnahmen das Leben von Blumen und Insekten erleichtern. So soll besonders an bedeckten Tagen oder am Abend gemäht werden - da sind weniger Insekten unterwegs. Wichtig ist, nicht die ganze Rasenfläche auf einmal zu mähen, damit den Insekten ein Rückzugsort bleibt. In größeren Gärten empfiehlt die Umweltberatung auf einem Teil eine Blumenwiese anzulegen, die sogar nur einmal im Jahr gemäht wird.

Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft rät, den Rasen nur einmal monatlich zu mähen und dabei nur auf circa fünf Zentimeter zu kürzen. Bei dieser Schnitthöhe würden viele Kräuter erblühen.

(chrima)