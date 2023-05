PrettyPrivilege: Ist Schönheit ein Fluch oder Segen?

(c) Getty Images (Michael Ochs Archives)

Auf TikTok wird wieder diskutiert, über #PrettyPrivileg. Dabei ist man sich weitgehend uneins, ob Schönheit Trumpf oder Hindernis ist.

Dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt, stimmt nur bedingt. Denn sehr wohl gibt es innerhalb einer jeden Kultur Ideale, und damit eine weitgehend homogene Vorstellung von Schönheit. Eine solche Normschönheit geht mit Privilegien einher, das weiß auch die Wissenschaft längst. Beginnen kann das schon im Kindesalter, wo als hübsch geltende Kinder häufig mehr Aufmerksamkeit genießen als andere. Das kann zu besseren Noten führen, aber auch zu größerem Selbstvertrauen im späteren Leben, so eine Studie aus dem Jahr 2018.

Normschöne Menschen profitieren außerdem vom sogenannten Halo-Effekt, auch als Heiligenschein-Effekt bekannt. Sie werden eher als intelligent und sympathisch wahrgenommen, haben demnach eher Erfolg bei Vorstellungsgesprächen oder der Wohnungssuche.

Vor und nach dem „Glow-up“

Seit geraumer Zeit werden die Vorteile jener Menschen auf dem Videoschnipselportal TikTok diskutiert, nachdem man dort auch schon das „White Privilege“, die Privilegien weißer Menschen, und „Nepo-Babys“, die Privilegien von Kindern reicher (und berühmter) Eltern, auseinander genommen hatte. Über 420 Millionen Mal wurde der Hashtag #PrettyPrivilege bereits geklickt, Videos dazu existieren zu Hauf - mit unterschiedlichsten Meinungen und Thesen. Während sich die einen ungerecht behandelt fühlen, stellen andere die Existenz des Phänomens infrage. Dutzende Videos liefern Erfahrungsberichte von Menschen, die erst im Laufe ihres Lebens normschön wurden, einen sogenannten „Glow-up“ hatten.

Ihr Erleben sei der Beweis, dass normschöne Menschen anders behandelt würden. Stellt man als nicht-normattraktiver Mensch etwa eine Frage, würden andere irritiert reagieren, oder gar genervt, als stereotypisch schöne Person bekommt man nicht nur nettere Reaktion, andere würden auch häufiger ein bis zwei Augen zudrücken.

Jene, die dem Schönheitsideal mehr oder weniger entsprechen, sehen sich hingegen selbst benachteiligt. Ständig sei man mit Eifersucht und Neid konfrontiert, heißt es in diversen Videos. Vor allem von anderen Frauen würde man böse Blicke ernten, sagt eine Userin. Männer würden normschöne Frauen als Trophäen benutzen, im privaten wie im beruflichen Kontext. Ein Model erzählt davon, in der Regel für dumm und humorbefreit gehalten zu werden. Freundinnen würden zudem keine gemeinsamen Bilder mit ihr machen wollen.

Halbe Schönheit

Auch kursieren auf TikTok Leitfäden, wie man seine Schönheitsprivilegien vermehren kann, mit bestimmter Mimik oder einer Menge Make-up. Eine weitere TikTokerin rät von solchen Versuchen ab, jedenfalls dann, wenn man selbst „semi-pretty“, also halbwegs schön ist. „Wenn du erst einmal von Schönheitsprivilegien gekostet hast, willst du immer mehr“, sagt @katexyl. Man würde sich dann zunehmend damit beschäftigen, sich selbst besser aussehen zu lassen: „Wie sehr du dich auch bemühst, du wirst nie die Menschen ausstechen, die einfach hübsch geboren sind und trotzdem wirst du dich immer mit ihnen vergleichen.“ Das tue der mentalen Gesundheit nicht gut.

Glaubt man den jungen Menschen auf TikTok, so lässt es sich mit keiner Dosis an Normschönheit gut leben. Entweder gibt es Neider oder Nachteile, jedenfalls eine Negativgedankenspirale. Wissenschaftliche Belege für das Phänomen hinter dem Hashtag gibt es dennoch, etwas Wahres wird also dran sein.

