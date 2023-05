Der Mann hatte sich nach der Tat nach Deutschland abgesetzt, war dann aber wieder nach Wels zurückgekehrt. Nun wurde er gefasst.

Ein 21-Jähriger, der am Ostersonntag einen 18-Jährigen in Wels niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

hat, ist am Freitag festgenommen worden. Der Mann hatte sich nach

der Tat nach Deutschland abgesetzt, war dann aber wieder nach Wels

zurückgekehrt. Als ihn Zielfahnder in der Wohnung seiner Freundin

aufstöberten, versuchte er sich im Schlafzimmer zu verstecken, wurde

aber gefunden und festgenommen, so die Polizei. Gegen ihn wird wegen

Mordverdachts ermittelt.

Streit um Marihuana

Der 18-Jährige, der mit einer Gruppe von Bekannten unterwegs war,

wollte am Osterwochenende bei dem 21-Jährigen im Bereich des

Flotzingerplatzes Marihuana kaufen. Die beiden gerieten in Streit

und gingen ein Stück abseits, um ihre Auseinandersetzung unter vier

Augen zu klären. Es blieb aber nicht bei Worten: Der Ältere

attackierte den Jüngeren mit einem Messer und stach ihn in den

Oberkörper. Der Schwerverletzte wurde von einem Freund ins nahe

gelegene Klinikum Wels gebracht.

Der Verdächtige ist geständig. Gegen ihn wird zudem wegen

Drogendelikten ermittelt. Sechs weitere Personen aus der Gruppe, die

bei dem Deal dabei war, werden wegen diverser Straftaten wie

Begünstigung, unterlassener Hilfeleistung, Erwerb und Besitz von

Suchtmittel sowie Falschaussage angezeigt.