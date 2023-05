Hohe Preise: Jetzt muss der Greißler schon wieder sterben

(c) Clemens Fabry

Das Greißlersterben gibt es schon ziemlich lange. Tot ist er offenbar noch immer nicht. (c) Clemens Fabry

Über einen Begriff, der gern als Synonym für den Einkauf abseits der Supermärkte verwendet wird. Und über sein regelmäßiges Verschwinden.

Das Sterben der Greißler ist offenbar ein ziemlich langer Todeskampf. Vom 19. Mai 1976 rührt die erste Nennung vom Greißlersterben in der Zeitungsdatenbank Anno - gefunden im Erlaftal-Boten, einem einstigen Wochenblatt aus Scheibbs. Und es gibt sogar noch frühere Belege, aber spätestens seit Anfang der 1970er-Jahre können wir dem Greißler jedenfalls beim Sterben zuschauen. Zuletzt rund um den Lebensmittelgipfel von Sozialminister Johannes Rauch mit Vertretern des Lebensmittelhandels. Und die meinten, die hohen Preise seien nötig, sonst drohe (Erraten!) ein Greißlersterben.

Alles schön und gut, aber was ist ein Greißler eigentlich? In Ostösterreich und Bayern versteht man darunter einen kleinen Gemischtwarenladen oder einen (kleinen) Lebensmittelhändler. Der Begriff selbst ist eine Nebenform von Gräußler - was wiederum einst für einen Kleinkrämer stand - und der wiederum geht auf Grauß zurück. Das steht für Korn, sei es nun etwa Sand oder Getreide. (Der Grieß geht übrigens auf die gleiche indogermanische Wurzel ghreu-, „zerreiben, zermahlen, zerbröckeln“ zurück.)

Die Renaissance des Greißlers

Noch nicht ganz so alt wie der Begriff vom Greißlersterben ist die „Renaissance des Greißlers“. Die wird auch schon seit einigen Jahren immer wieder ausgerufen. In der APA findet sich etwa ein Eintrag aus dem Jahr 1984. Und in unregelmäßigen Abständen wird diese Wiederauferstehung auf die verschiedensten Phänomene angewandt - auf den Boom türkischer Bäckereien und Geschäfte, die vielerorts die Rolle des Nahversorgers übernommen haben bis zu sogenannten Edelgreißlern oder hippen Startups, die (womöglich von Quereinsteigern aus der Werbebranche oder einem anderen handelsfremden Gewerbe gestartet) den Geist des alten Greißlers wieder beschwören wollen.

Fazit: Das Greißlersterben ist nicht totzukriegen. Oder auch: Der Greißler ist tot, es lebe der Greißler.