Was hat der Lebensmittelgipfel am Montag gebracht? David Freudenthaler erklärt, wieso die Lebensmittelpreise in Österreich so hoch sind und sich die Politik so schwer tut, die Preise zu senken und die Inflation einzudämmen.

Gast: David Freudenthaler

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik

Credits: Die Grünen



