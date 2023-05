Live ab 9 Uhr: Fällt heute das Urteil im Karmasin-Prozess?

Ex-Familienministerin Karmasin muss sich wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen verantworten. Heute könnte das Urteil fallen. Die „Presse“ berichtete live.

Am vierten Verhandlungstag im Prozess gegen die frühere Familienministerin Sophie Karmasin könnte Richter Patrick Aulebauer und sein Schöffensenat das Urteil gegen die 56-Jährige und den Zweitangeklagten G. ein Urteil fällen. Zuvor aber werden die Verteidiger wie auch die Oberstaatsanwälte am Wort sein: Sie haben angekündigt, noch ergänzende Fragen an den G. richten zu wollen. In jedem Fall gilt die Unschuldsvermutung.

Doch worum geht es überhaupt? Kurzum: Karmasin werden wettbewerbsbeschränkende Absprachen (§168b Absatz 1 des Strafgesetzbuches) und schwerer Betrug (§147, Absatz 2 StGB) zur Last gelegt. Die Ex-Ministerin, die einst auf dem Ticket der ÖVP in die Regierung kam, bestreitet dies, obgleich sie im Wiener Landesgericht für Strafsachen (nicht nur) von ihrer einstigen Weggefährtin und nunmehrigen Kronzeugin der WKStA, Sabine Beinschab, schwer belastet wurde.

Karmasin: „Habe mich einspannen lassen“

Der Reihe nach: Zwischen April 2019 und Juni 2021 soll Karmasin-Schaller, wie sie offiziell heißt, zwei andere Meinungsforscherinnen, darunter Beinschab, angestiftet haben, überhöhte Preisanbote für die Ausarbeitung von Studien zu legen, die das Sportministerium finanzieren sollte. Zwei Studien wurden tatsächlich durchgeführt. Dafür verrechnet wurden der Anklageschrift zufolge seitens der „Karmasin Research & Identity GmbH“ einmal 63.600 („Motivanalyse Bewegung und Sport“) im April 2020 sowie 63.890 Euro („Frauen im Vereinssport“) im Juli 2021. Für eine dritte Studie („Kinder und Jugendliche im Vereinssport“) belief sich Karmasins Anbot auf 68.980 Euro. Der mitangeklagte G., ein Beamter im Sportministerium, soll den Inhalt der Studien im Vorfeld mit Karmasin abgestimmt und die Angebote der vermeintlichen Konkurrenz abgestimmt haben.

„In allen Fällen zielten die abgesprochenen Angebote darauf ab, dass (...) Karmasin Bestbieterin sein und den Auftrag (...) erhalten sollte“, ist in der Anklageschrift nachzulesen. Die anderen beiden Anbieterinnen sollten „akkordierte Scheinangebote“ legen und dafür „mit kleineren Subaufträgen“ bedacht werden. Karmasin betonte vor Gericht, dass sie auf Wunsch des Ministeriums gehandelt habe: Dieses wollte „für die interne Dokumentation“ Vergleichsangebote haben, obwohl man gewusst habe, dass eigentlich nur Karmasin das bieten konnte, was man wollte. Sie habe sich „dafür einspannen“ lassen, aber „niemanden getäuscht“.

Beinschab: „Ich war ein bisserl ein Trottel“

Beinschab bewertete die Lage bei ihrer Einvernahme am 16. Mai freilich anders: „Wir waren befreundet, ja, aber die besten Freundinnen waren wir nicht. Wir sind nicht Tag und Nacht zusammengepickt. Sie ist 18 Jahre älter als ich“, antwortete sie. Auf die Frage, wie das nun mit den angeblichen Scheinangeboten vonstattenging, meinte sie: „Sie bat mich um Hilfe.“ Karmasin habe erklärt, für die erste Studie bereits 80 Tiefeninterviews geführt zu haben, und ein Scheinangebot erbeten, damit sie den Zuschlag auch wirklich bekomme. „Nicht, dass die noch jemanden finden, der es billiger macht“, habe die Ex-Ministerin gesagt. Sie habe ihr dann vorgegeben, welche Angebotssumme sie hineinschreiben solle. Außerdem sollte Beinschab einen dritten Kontakt nennen.

„Ich war ein bisserl ein Trottel“, so Beinschab. Was sie teuer zu stehen gekommen sei: Wegen des Einreichens von abgesprochenen Angeboten sei ihr jüngst von der Wettbewerbsbehörde 6000 Euro Geldbuße auferlegt worden. „Die Geldbuße ist höher als das, was ich verdient habe. Es ist genug für mich zu knabbern.“

Pikant: Karmasin, vertreten von den Anwälten Norbert Wess und Philipp Wolm, hatte zuvor ausgesagt, dass nur sie den Auftrag hätte erfüllen können, da sie das nötige Know-how gehabt habe. Beinschab sah das anders: „Diese Studie hätte ich auch machen können. (...) Das kann so ziemlich jedes Institut.“ Nachsatz: „Alles, was sie machte, hätte ich auch können. Sie war meine Lektorin.“

Gehaltszahlungen „auf die leichte Schulter genommen“

Der zweite Anklagepunkt betrifft Gehaltsfortzahlungen nach Karmasins Ausscheiden aus der Bundespolitik. Per Bescheid des Kanzleramts wurde der Ex-Politikerin aufgrund eines von ihr gestellten Antrags eine 75-prozentige Fortzahlung der monatlichen Bezüge, ca. 13.100 Euro brutto, für die Dauer von höchstens sechs Monaten zuerkannt. Voraussetzung dafür war, dass Karmasin in dieser Zeit keine anderen Einkünfte haben durfte. „Dann werde ich nichts verdienen“, soll sie per E-Mail geantwortet haben. Laut Anklageschrift verdiente sie aber doch: Sie hielt Vorträge und Workshops und trat mit Sebastian Kurz in einem „Sommergespräch“ für den Sender „Puls4“ auf.

„Wie kann eine hochgebildete Frau das missverstehen?“, wunderte sich Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic vor Gericht. „Es tut mir leid. Aber ich habe das Doppelte des Brutto-Bezuges zurückbezahlt“, verteidigte sich Karmasin. Und räumte ein: Sie habe die Angelegenheit „auf die leichte Schulter genommen“. Dennoch plädiert sie auf „nicht schuldig“.

Der Liveticker zum Mitlesen: