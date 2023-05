Ein unterirdischer Kabelsalat behindert Deutschlands Energiewende

(c) imago/Jan Huebner

Mangels aktueller Karten buddeln Bagger oft auf Verdacht,

Tiefbaufirmen müssen auf Akten aus der Nazizeit zurückgreifen. Die für die Energiewende notwendige Verlegung etlicher Kabel gerät somit gehörig ins Stocken.

Beim Bau der Küstenautobahn A20 entlang der Nordsee von Westerstede bei Oldenburg bis Drochtersen an der Elbe stießen Bauarbeiter auf ein Problem. Niemand schien zu wissen, welche Kabel und Rohre unter einer Straße verliefen, die sie aufbaggern mussten. Aktuelle Karten oder Baupläne — Fehlanzeige.

Am Ende fanden die Tiefbauspezialisten die einzigen Hinweise auf die Welt unter dem Asphalt in internen Grundbuchakten des Archivs der früheren Hermann-Göring-Werke — dem gigantischen Stahl- und Industrie-Konglomerat Nazideutschlands, benannt nach Hitlers schillerndem Wirtschaftsminister. Achtzig Jahre lang hatte niemand in der für ihre Bürokratie berüchtigten Republik die Akten instandgehalten.

Was nach Schildbürgern und Provinzposse klingt, ist ein nationales Problem und entwickelt sich zunehmend zum Standortnachteil. Deutschland, das vor der auf eine Billion Euro geschätzten Jahrhundertaufgabe steht, sich klimafit zu machen, muss dafür unter anderem etliche Tausend Kilometer neue Kabel verlegen — hat aber kein zentrales Kataster für seine existierenden 5,7 Millionen Kilometer unterirdische Kabel und Rohre für Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser und Abwasser.

Fehlende Pläne sorgen für Tausende Kabelunterbrechungen

Bis zum nächsten Jahrzehnt sollen 80 Prozent der deutschen Stromerzeugung grün sein. Dafür braucht es Hochgeschwindigkeitskabel, die Windturbinen, Solarpaneele und Ladegeräte für Elektroautos mit dem Netz verknüpfen. Das Fehlen des zentralen Registers, aus dem hervorgeht, wo sie verlegt werden können, bremst den Ausbau — und verursacht etwa 100.000 versehentliche Kabelunterbrechungen pro Jahr. Das sorgt für enorme Kosten.