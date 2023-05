Pause für Charles und Camilla am Tag nach der Krönung

Am heutigen britischen Feiertag rufen die Royals dazu auf, sich ehrenamtlich zu betätigen. Das frisch gekrönte Königspaar legt allerdings eine Pause ein.

Nach der Krönung von König Charles III. klingen die Krönungsfeierlichkeiten in Großbritannien am Montag mit einem Feiertag aus - das Königshaus hatte die Menschen aber dazu aufgerufen, die freie Zeit für gemeinnützige Arbeit zu nützen. Während Charles und seine Frau Camilla nach Angaben des Buckingham-Palastes an dem Ehrenamtstag eine Pause einlegten, hatten sich Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate bei Pfadfindern angesagt.

Zu Besuch bei den Pfadfindern in Slough: Kate und William mit Kindern. (c) IMAGO/i Images

„Das große Aushelfen“

An dem Ehrenamtstag unter dem Motto "The Big Help Out" ("Das große Aushelfen") sind mehr als 1.500 gemeinnützige Organisationen beteiligt. Die Veranstalter hoffen auf hunderttausende Teilnehmer. Obwohl Charles und Camilla die Initiative nach Palast-Angaben "uneingeschränkt unterstützen", werden sie am Montag "an keinen Veranstaltungen persönlich teilnehmen".

Andere Mitglieder der Königsfamilie sind aber dabei. Charles' Bruder Prinz Edward und seine Frau Sophie wollten etwa in einer Hundeschule für Blindenhunde vorbeischauen.

Der 74-jährige Charles und die 75-jährige Camilla waren am Samstag in London feierlich gekrönt worden. Zu der ersten Krönung im Vereinigten Königreich seit 70 Jahren hatten sich zehntausende Menschen zwischen Buckingham-Palast und Westminster Abbey versammelt. An der Zeremonie in der Kirche nahmen etwa 2.300 geladene Gäste aus aller Welt teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser, Staats- und Regierungschefs. Österreich war durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten.

Straßenfest und Krönungskonzert

Am Sonntag wurden die Krönungsfeierlichkeiten mit zehntausenden Straßenfesten und Nachbarschaftspicknicks im ganzen Land und einem großen Popkonzert fortgesetzt. Rund 20.000 Menschen auf Schloss Windsor und Millionen vor den Bildschirmen schauten sich die Auftritte von Stars wie Lionel Richie, Take That und Katy Perry an. Auf der Ehrentribüne saßen neben Charles und Camilla auch Thronfolger William mit seiner Frau Kate und den Kindern George und Charlotte. Die Show im "Garten der Royal Family", wie der britische Schauspieler Hugh Bonneville ("Downton Abbey", "Paddington") das Spektakel anmoderierte, bildete den Party-Höhepunkt des Krönungswochenendes.

(APA)